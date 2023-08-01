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Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/desantniki-1887593382.html
Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения
Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения - РИА Новости, 01.08.2023
Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения
Одно из подразделений ивановских десантников после боев вышло на восстановление боеспособности в тыловой район, сообщили в министерстве обороны. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:43
2023-08-01T13:43
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Одно из подразделений ивановских десантников после боев вышло на восстановление боеспособности в тыловой район, сообщили в министерстве обороны. "Одно из подразделений десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ после ряда успешных операций по отражению атак противника вышли на восстановление сил в тыловой район", - заявили в ведомстве В тыловых подразделениях Воздушно-десантных войск полностью обеспечено питание, отдых и быт военнослужащих. "Разнообразие (в питании - прим. ред) есть большое. Овощи привозятся свежие и фрукты, так что солдаты все, что им положено, получают ", - рассказал журналистам военнослужащий. Силами подразделений МТО в тылу круглосуточно производится обслуживание и дозаправка техники для поддержания полной боевой готовности. "Благодаря командованию нашего прославленного ивановского соединения, их новым решениям и неиссякаемой энергии мы постоянно укрепляем работу системы тылового обеспечения, а свой войсковой опыт мы обобщаем, систематизируем и готовы поделиться им со всеми, имеющими к этому отношение", - рассказал заместитель командира полка по тылу с позывным "Туман".
https://ria.ru/20230801/tyl-1887333354.html
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воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения

Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения в зоне СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ
Военнослужащий подразделения ВДВ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Одно из подразделений ивановских десантников после боев вышло на восстановление боеспособности в тыловой район, сообщили в министерстве обороны.
"Одно из подразделений десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ после ряда успешных операций по отражению атак противника вышли на восстановление сил в тыловой район", - заявили в ведомстве
В тыловых подразделениях Воздушно-десантных войск полностью обеспечено питание, отдых и быт военнослужащих.
«
"Разнообразие (в питании - прим. ред) есть большое. Овощи привозятся свежие и фрукты, так что солдаты все, что им положено, получают ", - рассказал журналистам военнослужащий.
Силами подразделений МТО в тылу круглосуточно производится обслуживание и дозаправка техники для поддержания полной боевой готовности.
"Благодаря командованию нашего прославленного ивановского соединения, их новым решениям и неиссякаемой энергии мы постоянно укрепляем работу системы тылового обеспечения, а свой войсковой опыт мы обобщаем, систематизируем и готовы поделиться им со всеми, имеющими к этому отношение", - рассказал заместитель командира полка по тылу с позывным "Туман".
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Вчера, 01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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