https://ria.ru/20230801/desantniki-1887593382.html

Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения

Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения - РИА Новости, 01.08.2023

Ивановские десантники показали работу подразделений тылового обеспечения

Одно из подразделений ивановских десантников после боев вышло на восстановление боеспособности в тыловой район, сообщили в министерстве обороны. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:43

2023-08-01T13:43

2023-08-01T13:43

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Одно из подразделений ивановских десантников после боев вышло на восстановление боеспособности в тыловой район, сообщили в министерстве обороны. "Одно из подразделений десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ после ряда успешных операций по отражению атак противника вышли на восстановление сил в тыловой район", - заявили в ведомстве В тыловых подразделениях Воздушно-десантных войск полностью обеспечено питание, отдых и быт военнослужащих. "Разнообразие (в питании - прим. ред) есть большое. Овощи привозятся свежие и фрукты, так что солдаты все, что им положено, получают ", - рассказал журналистам военнослужащий. Силами подразделений МТО в тылу круглосуточно производится обслуживание и дозаправка техники для поддержания полной боевой готовности. "Благодаря командованию нашего прославленного ивановского соединения, их новым решениям и неиссякаемой энергии мы постоянно укрепляем работу системы тылового обеспечения, а свой войсковой опыт мы обобщаем, систематизируем и готовы поделиться им со всеми, имеющими к этому отношение", - рассказал заместитель командира полка по тылу с позывным "Туман".

https://ria.ru/20230801/tyl-1887333354.html

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воздушно-десантные войска россии, безопасность