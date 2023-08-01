https://ria.ru/20230801/buryatiya-1887512245.html

Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз"

Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз" - РИА Новости, 01.08.2023

Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз"

Три автомобиля - два УАЗа и один "Камаз" - передали жители Бурятии военным землякам, находящимся в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

2023-08-01T08:00

надежные люди

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Три автомобиля - два УАЗа и один "Камаз" - передали жители Бурятии военным землякам, находящимся в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба республиканского правительства. "Два УАЗа и один грузовик "Камаз кунг" отремонтированы предпринимателями и неравнодушными земляками. Скоро они отправятся в зону СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый УАЗ предоставлен Хоринским лесхозом. "Камаз кунг" от Кабанской районной больницы отправится десантникам. Еще один УАЗ Кабанский район передал землякам из танковой бригады. В правительстве Бурятии подчеркнули, что вся гуманитарная помощь формируется по заявкам самих военных, её своевременную передачу в зону спецоперации осуществляет созданная республиканским правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".

https://ria.ru/20230801/baggi-1887500391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз)