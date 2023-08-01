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Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз" - РИА Новости, 01.08.2023
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08:00 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/buryatiya-1887512245.html
Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз"
Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз" - РИА Новости, 01.08.2023
Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз"
Три автомобиля - два УАЗа и один "Камаз" - передали жители Бурятии военным землякам, находящимся в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:00
2023-08-01T08:00
надежные люди
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Три автомобиля - два УАЗа и один "Камаз" - передали жители Бурятии военным землякам, находящимся в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба республиканского правительства. "Два УАЗа и один грузовик "Камаз кунг" отремонтированы предпринимателями и неравнодушными земляками. Скоро они отправятся в зону СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый УАЗ предоставлен Хоринским лесхозом. "Камаз кунг" от Кабанской районной больницы отправится десантникам. Еще один УАЗ Кабанский район передал землякам из танковой бригады. В правительстве Бурятии подчеркнули, что вся гуманитарная помощь формируется по заявкам самих военных, её своевременную передачу в зону спецоперации осуществляет созданная республиканским правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
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ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Бурятии передали военным в зону СВО два УАЗа и один "Камаз"

Жители Бурятии передали землякам, находящимся в зоне СВО, два УАЗа и один "Камаз"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО
Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 1 авг – РИА Новости. Три автомобиля - два УАЗа и один "Камаз" - передали жители Бурятии военным землякам, находящимся в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
"Два УАЗа и один грузовик "Камаз кунг" отремонтированы предпринимателями и неравнодушными земляками. Скоро они отправятся в зону СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый УАЗ предоставлен Хоринским лесхозом. "Камаз кунг" от Кабанской районной больницы отправится десантникам. Еще один УАЗ Кабанский район передал землякам из танковой бригады.
В правительстве Бурятии подчеркнули, что вся гуманитарная помощь формируется по заявкам самих военных, её своевременную передачу в зону спецоперации осуществляет созданная республиканским правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
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