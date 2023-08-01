https://ria.ru/20230801/blagoveschensk-1887504205.html

Глава Приамурья проверил реконструкцию предмостовой зоны в Благовещенске

Глава Приамурья проверил реконструкцию предмостовой зоны в Благовещенске - РИА Новости, 01.08.2023

Глава Приамурья проверил реконструкцию предмостовой зоны в Благовещенске

Губернатор Приамурья Василий Орлов проверил ход реконструкции автомобильной дороги по улице Горького возле нового Зейского моста, сообщает правительство... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T06:03

2023-08-01T06:03

2023-08-01T06:10

амурская область

горький

зея (город)

благовещенск

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов проверил ход реконструкции автомобильной дороги по улице Горького возле нового Зейского моста, сообщает правительство региона. Работы идут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Автомобильное движение по мосту через реку Зея планируется открыть в сентябре. Глава региона поручил к этому времени подготовить данный участок автомобильной дороги. "Открытие движения по мосту через Зею – одно из важнейших событий в этом году. Люди очень его ждут. У всех, кто будет въезжать по новому мосту в Благовещенск, будет складываться впечатление о городе исходя из состояния прилегающей территории. К открытию моста мы готовились в течение трех лет. Поэтапно ремонтируем улицу Горького – в 2021 году привели в порядок участок от Калинина до Театральной, в прошлом году отремонтировали участок от Театральной до Лазо. Сейчас завершается третий – финальный этап реконструкции улицы Горького", - сказал Орлов. Сейчас на участке делают ливневую канализацию и ремонтируют тепловые сети, также ведутся демонтажные работы и работы по защите кабельной канализации. Закончить работы по ливневой канализации и тепловым сетям подрядчики планируют к середине августа. После на объекте приступят к устройству дороги и благоустройству прилегающей территории. Техготовность объекта на сегодняшний день 20%.

https://ria.ru/20230728/priamure-1886780071.html

горький

зея (город)

благовещенск

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горький, зея (город), благовещенск, василий орлов (губернатор), общество