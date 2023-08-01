Рейтинг@Mail.ru
Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
11:18 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/blagodarnost-1887540312.html
Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО
Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2023
Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО
Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:18
2023-08-01T11:18
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887539793_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_105e650f4849434e9009d0b1c194e585.jpg
ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне главе региона ее вручил спикер облсовета Дмитрий Аверов. Он отвозил бойцам гуманитарный груз, собранный жителями региона. В зону СВО были доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, а также запасы питьевой воды. Кроме того, в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые поднимают моральный дух военнослужащих. В пресс-службе подчеркнули, что бойцы поблагодарили губернатора за помощь их семьям. Все просьбы выполняются, о родственниках заботятся. Военные отметили, что когда тыл закрыт, они увереннее и спокойнее выполняют свои боевые задачи. Также они передали Артамонову слова благодарности за постоянную связь и поддержку. "Мы рядом и всегда готовы помочь. Поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883551240.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887539793_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_651f82d5502a7b67510d6883f66bf90e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО
 Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне главе региона ее вручил спикер облсовета Дмитрий Аверов. Он отвозил бойцам гуманитарный груз, собранный жителями региона. В зону СВО были доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, а также запасы питьевой воды. Кроме того, в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые поднимают моральный дух военнослужащих.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области
11 июля, 16:06
В пресс-службе подчеркнули, что бойцы поблагодарили губернатора за помощь их семьям. Все просьбы выполняются, о родственниках заботятся. Военные отметили, что когда тыл закрыт, они увереннее и спокойнее выполняют свои боевые задачи. Также они передали Артамонову слова благодарности за постоянную связь и поддержку.
"Мы рядом и всегда готовы помочь. Поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала