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Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО
Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2023
Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО
Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:18
2023-08-01T11:18
2023-08-01T11:18
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне главе региона ее вручил спикер облсовета Дмитрий Аверов. Он отвозил бойцам гуманитарный груз, собранный жителями региона. В зону СВО были доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, а также запасы питьевой воды. Кроме того, в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые поднимают моральный дух военнослужащих. В пресс-службе подчеркнули, что бойцы поблагодарили губернатора за помощь их семьям. Все просьбы выполняются, о родственниках заботятся. Военные отметили, что когда тыл закрыт, они увереннее и спокойнее выполняют свои боевые задачи. Также они передали Артамонову слова благодарности за постоянную связь и поддержку. "Мы рядом и всегда готовы помочь. Поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883551240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне главе региона ее вручил спикер облсовета Дмитрий Аверов. Он отвозил бойцам гуманитарный груз, собранный жителями региона. В зону СВО были доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, а также запасы питьевой воды. Кроме того, в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые поднимают моральный дух военнослужащих.
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В пресс-службе подчеркнули, что бойцы поблагодарили губернатора за помощь их семьям. Все просьбы выполняются, о родственниках заботятся. Военные отметили, что когда тыл закрыт, они увереннее и спокойнее выполняют свои боевые задачи. Также они передали Артамонову
слова благодарности за постоянную связь и поддержку.
"Мы рядом и всегда готовы помочь. Поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания", – сказал Артамонов.