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Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО

Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2023

Липецкий губернатор получил благодарность от командира полка в зоне СВО

Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:18

2023-08-01T11:18

2023-08-01T11:18

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Командир липецкого мотострелкового полка в зоне специальной военной операции (СВО) передал благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне главе региона ее вручил спикер облсовета Дмитрий Аверов. Он отвозил бойцам гуманитарный груз, собранный жителями региона. В зону СВО были доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, а также запасы питьевой воды. Кроме того, в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые поднимают моральный дух военнослужащих. В пресс-службе подчеркнули, что бойцы поблагодарили губернатора за помощь их семьям. Все просьбы выполняются, о родственниках заботятся. Военные отметили, что когда тыл закрыт, они увереннее и спокойнее выполняют свои боевые задачи. Также они передали Артамонову слова благодарности за постоянную связь и поддержку. "Мы рядом и всегда готовы помочь. Поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883551240.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов