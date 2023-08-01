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СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами - РИА Новости, 01.08.2023
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22:18 01.08.2023 (обновлено: 22:34 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/bayden-1887694173.html
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами
Распространяемые в соцсетях сторонниками демократов фотографии президента США Джо Байдена обрабатывают, чтобы "омолодить" американского лидера, сообщает издание РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:18
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Распространяемые в соцсетях сторонниками демократов фотографии президента США Джо Байдена обрабатывают, чтобы "омолодить" американского лидера, сообщает издание Townhall. "Отчаянная стратегия подчеркивает растущие опасения демократов о возрасте Байдена", - говорится в сообщении. Там отмечается, что новую стратегию обкатывают на фоне неверия двух третей американских избирателей в то, что возраст Байдена позволит ему отработать второй срок. Портал проанализировал фотографии, опубликованные известными сторонниками демократов, и делает вывод, что посыл о физических возможностях Байдена, которые сравнивают с состоянием бывшего президента Дональда Трампа не в пользу последнего, продвигают с помощью программ-фоторедакторов. Издание обнаружило паттерн в улучшении вида американского лидера: к оригинальным фото добавляют цвет, разглаживают морщины, увеличивают улыбку или и вовсе добавляют ее. "В каждом случае Байден приобретает вид моложе, чем на оригинале", - говорится в сообщении.
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сша, джо байден, дональд трамп
США, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами

Townhall: сторонники обрабатывают фотографии Байдена, чтобы омолодить президента США

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Распространяемые в соцсетях сторонниками демократов фотографии президента США Джо Байдена обрабатывают, чтобы "омолодить" американского лидера, сообщает издание Townhall.
"Отчаянная стратегия подчеркивает растущие опасения демократов о возрасте Байдена", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что новую стратегию обкатывают на фоне неверия двух третей американских избирателей в то, что возраст Байдена позволит ему отработать второй срок.
Портал проанализировал фотографии, опубликованные известными сторонниками демократов, и делает вывод, что посыл о физических возможностях Байдена, которые сравнивают с состоянием бывшего президента Дональда Трампа не в пользу последнего, продвигают с помощью программ-фоторедакторов. Издание обнаружило паттерн в улучшении вида американского лидера: к оригинальным фото добавляют цвет, разглаживают морщины, увеличивают улыбку или и вовсе добавляют ее. "В каждом случае Байден приобретает вид моложе, чем на оригинале", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден на пляже Рехобот-Бич в штате Делавэр. 30 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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