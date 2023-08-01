https://ria.ru/20230801/bayden-1887694173.html
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами
Распространяемые в соцсетях сторонниками демократов фотографии президента США Джо Байдена обрабатывают, чтобы "омолодить" американского лидера, сообщает издание РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T22:18
2023-08-01T22:18
2023-08-01T22:34
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Распространяемые в соцсетях сторонниками демократов фотографии президента США Джо Байдена обрабатывают, чтобы "омолодить" американского лидера, сообщает издание Townhall. "Отчаянная стратегия подчеркивает растущие опасения демократов о возрасте Байдена", - говорится в сообщении. Там отмечается, что новую стратегию обкатывают на фоне неверия двух третей американских избирателей в то, что возраст Байдена позволит ему отработать второй срок. Портал проанализировал фотографии, опубликованные известными сторонниками демократов, и делает вывод, что посыл о физических возможностях Байдена, которые сравнивают с состоянием бывшего президента Дональда Трампа не в пользу последнего, продвигают с помощью программ-фоторедакторов. Издание обнаружило паттерн в улучшении вида американского лидера: к оригинальным фото добавляют цвет, разглаживают морщины, увеличивают улыбку или и вовсе добавляют ее. "В каждом случае Байден приобретает вид моложе, чем на оригинале", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230731/bayden-1887280885.html
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сша, джо байден, дональд трамп
США, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: Байдена "омолаживают" фоторедакторами
Townhall: сторонники обрабатывают фотографии Байдена, чтобы омолодить президента США