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Центр "Мой бизнес" оплатит экологический аудит компаниям из Подмосковья

Центр "Мой бизнес" оплатит экологический аудит компаниям из Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2023

Центр "Мой бизнес" оплатит экологический аудит компаниям из Подмосковья

Центр "Мой бизнес" поможет подмосковным компаниям оплатить экологический аудит на условиях софинансирования. Подать заявление могут представители... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:29

2023-08-01T15:29

2023-08-01T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" поможет подмосковным компаниям оплатить экологический аудит на условиях софинансирования. Подать заявление могут представители производственных и сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Организация оплатит до 70% стоимости экологического аудита до 300 тыс. рублей. Также получить услугу софинансирования можно на разработку паспортов плодородия земельного участка, паспортов отходов, программ экологического контроля и мониторинга, оценку воздействия на окружающую среду и другие виды обязательных работ.Отправить заявку можно через РПГУ. Кроме того, работает горячая линия 0150. Информацию предоставляют по номеру +7 (499) 645-64-00 (добавочный 142, 130).

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)