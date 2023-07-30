https://ria.ru/20230730/zemletryasenie-1887159604.html
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 30.07.2023
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:17
2023-07-30T09:17
2023-07-30T09:17
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. "Тридцатого июля 2023 г. в 07.20.06 (совпадает с мск) в сейсмической зоне Вранча, уезде Вранча, на глубине 123,1 км произошло землетрясение средней тяжести магнитудой 4,1 балла", - сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте, погибли около 1,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230730/gvatemala-1887144933.html
https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886176731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, румыния, бухарест
В мире, Румыния, Бухарест
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1
На востоке Румынии произошло землетрясение средней тяжести магнитудой 4,1
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
"Тридцатого июля 2023 г. в 07.20.06 (совпадает с мск) в сейсмической зоне Вранча, уезде Вранча, на глубине 123,1 км произошло землетрясение средней тяжести магнитудой 4,1 балла", - сообщается на сайте института.
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Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте
, погибли около 1,5 тысячи человек.
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