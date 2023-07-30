https://ria.ru/20230730/zemletryasenie-1887159604.html

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 30.07.2023

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:17

2023-07-30T09:17

2023-07-30T09:17

в мире

румыния

бухарест

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. "Тридцатого июля 2023 г. в 07.20.06 (совпадает с мск) в сейсмической зоне Вранча, уезде Вранча, на глубине 123,1 км произошло землетрясение средней тяжести магнитудой 4,1 балла", - сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте, погибли около 1,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230730/gvatemala-1887144933.html

https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886176731.html

румыния

бухарест

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, бухарест