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Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году

Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 30.07.2023

Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T04:21

2023-07-30T04:21

2023-07-30T04:21

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в следующем году. "Я не знаю, удастся ли ему это", - сказал Трамп на митинге своих сторонников, которым он предложил силой голосовых связок оценить шансы своего соперника. Политические оппоненты ставят в упрек 80-летнему Байдену его регулярные оговорки, дезориентацию при появлении на публике и частые каникулы, призывая электорат задуматься о его пригодности к дальнейшей работе президентом. Байдена Трамп также назвал "тотально скомпрометированным президентом", имея в виду недоказанные обвинения в получении крупных сумм от зарубежных деловых партнеров его сына Хантера. Именно по этой причине Байден, по словам Трампа, бездействует перед лицом растущего влияния Китая на Кубе. "Китай прибирает к рукам Кубу, а Байден ничего не делает, потому что он скомпрометирован. Он получил столько денег от Китая, что боится. Они точно знаю, сколько денег ему дали", - сказал Трамп. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей своего сына за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей конгресса, где уже поговаривают о перспективах импичмента.

https://ria.ru/20230714/tramp-1884097901.html

китай

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китай, куба, сша, джо байден, дональд трамп, в мире