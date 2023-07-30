https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 30.07.2023
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T04:21
2023-07-30T04:21
2023-07-30T04:21
китай
куба
сша
джо байден
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83022c026c5b28f0ccf9cd8a274a817d.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в следующем году. "Я не знаю, удастся ли ему это", - сказал Трамп на митинге своих сторонников, которым он предложил силой голосовых связок оценить шансы своего соперника. Политические оппоненты ставят в упрек 80-летнему Байдену его регулярные оговорки, дезориентацию при появлении на публике и частые каникулы, призывая электорат задуматься о его пригодности к дальнейшей работе президентом. Байдена Трамп также назвал "тотально скомпрометированным президентом", имея в виду недоказанные обвинения в получении крупных сумм от зарубежных деловых партнеров его сына Хантера. Именно по этой причине Байден, по словам Трампа, бездействует перед лицом растущего влияния Китая на Кубе. "Китай прибирает к рукам Кубу, а Байден ничего не делает, потому что он скомпрометирован. Он получил столько денег от Китая, что боится. Они точно знаю, сколько денег ему дали", - сказал Трамп. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей своего сына за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей конгресса, где уже поговаривают о перспективах импичмента.
https://ria.ru/20230714/tramp-1884097901.html
китай
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, куба, сша, джо байден, дональд трамп, в мире
Китай, Куба, США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году
Трамп не уверен, что Байден будет в состоянии принять участие в выборах в США в 2024 году
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в следующем году.
«
"Я не знаю, удастся ли ему это", - сказал Трамп на митинге своих сторонников, которым он предложил силой голосовых связок оценить шансы своего соперника.
Политические оппоненты ставят в упрек 80-летнему Байдену его регулярные оговорки, дезориентацию при появлении на публике и частые каникулы, призывая электорат задуматься о его пригодности к дальнейшей работе президентом.
Байдена Трамп также назвал "тотально скомпрометированным президентом", имея в виду недоказанные обвинения в получении крупных сумм от зарубежных деловых партнеров его сына Хантера. Именно по этой причине Байден, по словам Трампа, бездействует перед лицом растущего влияния Китая
на Кубе
.
"Китай прибирает к рукам Кубу, а Байден ничего не делает, потому что он скомпрометирован. Он получил столько денег от Китая, что боится. Они точно знаю, сколько денег ему дали", - сказал Трамп.
Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей своего сына за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей конгресса, где уже поговаривают о перспективах импичмента.
СМИ: зять Трампа заявил, что его тесть верит в "украденные" выборы