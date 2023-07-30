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Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 30.07.2023
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04:21 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 30.07.2023
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T04:21
2023-07-30T04:21
китай
куба
сша
джо байден
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в следующем году. "Я не знаю, удастся ли ему это", - сказал Трамп на митинге своих сторонников, которым он предложил силой голосовых связок оценить шансы своего соперника. Политические оппоненты ставят в упрек 80-летнему Байдену его регулярные оговорки, дезориентацию при появлении на публике и частые каникулы, призывая электорат задуматься о его пригодности к дальнейшей работе президентом. Байдена Трамп также назвал "тотально скомпрометированным президентом", имея в виду недоказанные обвинения в получении крупных сумм от зарубежных деловых партнеров его сына Хантера. Именно по этой причине Байден, по словам Трампа, бездействует перед лицом растущего влияния Китая на Кубе. "Китай прибирает к рукам Кубу, а Байден ничего не делает, потому что он скомпрометирован. Он получил столько денег от Китая, что боится. Они точно знаю, сколько денег ему дали", - сказал Трамп. Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей своего сына за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей конгресса, где уже поговаривают о перспективах импичмента.
https://ria.ru/20230714/tramp-1884097901.html
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китай, куба, сша, джо байден, дональд трамп, в мире
Китай, Куба, США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году

Трамп не уверен, что Байден будет в состоянии принять участие в выборах в США в 2024 году

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что его преемник Джо Байден будет в состоянии принять участие в выборах главы государства в следующем году.
«
"Я не знаю, удастся ли ему это", - сказал Трамп на митинге своих сторонников, которым он предложил силой голосовых связок оценить шансы своего соперника.
Политические оппоненты ставят в упрек 80-летнему Байдену его регулярные оговорки, дезориентацию при появлении на публике и частые каникулы, призывая электорат задуматься о его пригодности к дальнейшей работе президентом.
Байдена Трамп также назвал "тотально скомпрометированным президентом", имея в виду недоказанные обвинения в получении крупных сумм от зарубежных деловых партнеров его сына Хантера. Именно по этой причине Байден, по словам Трампа, бездействует перед лицом растущего влияния Китая на Кубе.
"Китай прибирает к рукам Кубу, а Байден ничего не делает, потому что он скомпрометирован. Он получил столько денег от Китая, что боится. Они точно знаю, сколько денег ему дали", - сказал Трамп.
Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей своего сына за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей конгресса, где уже поговаривают о перспективах импичмента.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: зять Трампа заявил, что его тесть верит в "украденные" выборы
14 июля, 01:41
 
КитайКубаСШАДжо БайденДональд ТрампВ мире
 
 
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