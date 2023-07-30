https://ria.ru/20230730/vstrecha-1887135742.html

Путин отметил значение встречи с главами стран Африки

Путин отметил значение встречи с главами стран Африки - РИА Новости, 30.07.2023

Путин отметил значение встречи с главами стран Африки

Встречи с главами стран Африки в течение трех дней были не бесполезными, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:12

2023-07-30T01:12

2023-07-30T01:12

африка

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Встречи с главами стран Африки в течение трех дней были не бесполезными, сообщил президент России Владимир Путин. "Те встречи, которые три дня проходили, они были не бесполезными", - сказал президент, отвечая на вопросы представителей СМИ. На вопрос, как повлияет на мироустройство то, что Африку сейчас с помощью РФ активно подключают к глобальным организациям, Путин ответил, что будет обозначена роль и значение растущих возможностей африканского континента. "И в этом смысле, конечно, наверное, нашим африканским партнерам будет проще как-то заявлять о своих интересах, если позволено, так сказать, продавливать свою позицию. Это имеет значение. Потому что одно дело, когда где-то кто-то там в СМИ сказал, другое дело - когда в ходе открытой дискуссии Африка свое слово говорит", - отметил Путин. Более того, по словам российского президента, при подготовке определенных документов, которые даже не имеют обязательного значения, но все равно на них ориентируются после принятия этих документов, слово Африки будет значимым. "Потому что если что-то африканцам не понравится, они не согласуют, значит, таких позиций в документе не будет итоговых. Или, наоборот, они что-то, извините, продавят, что в их интересах. Значит, это будет. И тогда с этим придется всем считаться", - пояснил президент и подчеркнул, что участие стран Африки в таких многосторонних форматах имеет значение.

https://ria.ru/20230730/putin-1887133654.html

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африка, россия, владимир путин, форум "россия — африка"