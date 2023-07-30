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Аэропорт "Внуково" работает штатно после ночных ограничений - РИА Новости, 30.07.2023
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09:14 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/vnukovo-1887158863.html
Аэропорт "Внуково" работает штатно после ночных ограничений
Аэропорт "Внуково" работает штатно после ночных ограничений - РИА Новости, 30.07.2023
Аэропорт "Внуково" работает штатно после ночных ограничений
Аэропорт "Внуково" в воскресенье ночью вводил ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в 5.00 ограничения... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:14
2023-07-30T09:14
москва
сергей собянин
московский авиационный узел
россия
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" в воскресенье ночью вводил ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в 5.00 ограничения были сняты, сейчас авиаузел работает в штатно, сообщили РИА Новости в авиаузле. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. "По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во "Внуково" сегодня с 02.15 до 05.00 были введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов", - сообщили в аэропорту. Там отметили, что в целях безопасности из аэропорта "Внуково" временно была перенаправлена часть рейсов в другие авиагавани Московского авиационного узла. "В 5.00 часов утра ограничения на полеты были сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - добавили во "Внуково".
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москва, сергей собянин, московский авиационный узел, россия, внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Сергей Собянин, Московский авиационный узел, Россия, Внуково (аэропорт), Происшествия
Аэропорт "Внуково" работает штатно после ночных ограничений

Аэропорт "Внуково" с утра работает штатно после ночных ограничений

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТабло вылетов в аэропорту Внуково в Москве
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" в воскресенье ночью вводил ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в 5.00 ограничения были сняты, сейчас авиаузел работает в штатно, сообщили РИА Новости в авиаузле.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во "Внуково" сегодня с 02.15 до 05.00 были введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов", - сообщили в аэропорту.
Там отметили, что в целях безопасности из аэропорта "Внуково" временно была перенаправлена часть рейсов в другие авиагавани Московского авиационного узла.
"В 5.00 часов утра ограничения на полеты были сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - добавили во "Внуково".
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МоскваСергей СобянинМосковский авиационный узелРоссияВнуково (аэропорт)Происшествия
 
 
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