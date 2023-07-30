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Британский поставщик энергии предупредил британцев о тяжелой зиме - РИА Новости, 30.07.2023
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10:04 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/velikobritaniya-1887166914.html
Британский поставщик энергии предупредил британцев о тяжелой зиме
Британский поставщик энергии предупредил британцев о тяжелой зиме - РИА Новости, 30.07.2023
Британский поставщик энергии предупредил британцев о тяжелой зиме
Британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK предупреждает, что предстоящая зима будет тяжелой для британцев, возможен рост цен на энергоносители,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:04
2023-07-30T10:04
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK предупреждает, что предстоящая зима будет тяжелой для британцев, возможен рост цен на энергоносители, сообщает газета Express. Согласно изданию, источники в энергоотрасли опасаются, что миллионы людей будут не в состоянии оплатить счета на фоне суровой зимы. "В то время как цены снизились, они все еще представляют собой проблему для многих клиентов, и нельзя исключать (их) дальнейшего роста. Эта зима будет сложной для многих домохозяйств и предприятий", - приводит газета слова представителя Energy UK. В связи с этим организация призывает власти подготовить механизм для поддержки клиентов. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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россия, украина, европа, в мире, великобритания
Россия, Украина, Европа, В мире, Великобритания
Британский поставщик энергии предупредил британцев о тяжелой зиме

Британский поставщик энергии предупредил британцев о тяжелой зиме и возможном росте цен

CC BY-SA 2.0 / Dave Croker / Sizewell B reactor domeАЭС Сайзвел B в Великобритании
АЭС Сайзвел B в Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Dave Croker / Sizewell B reactor dome
АЭС Сайзвел B в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK предупреждает, что предстоящая зима будет тяжелой для британцев, возможен рост цен на энергоносители, сообщает газета Express.
Согласно изданию, источники в энергоотрасли опасаются, что миллионы людей будут не в состоянии оплатить счета на фоне суровой зимы.
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"В то время как цены снизились, они все еще представляют собой проблему для многих клиентов, и нельзя исключать (их) дальнейшего роста. Эта зима будет сложной для многих домохозяйств и предприятий", - приводит газета слова представителя Energy UK.
В связи с этим организация призывает власти подготовить механизм для поддержки клиентов.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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