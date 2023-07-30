https://ria.ru/20230730/unikalnaya-1887137873.html

В США рассказали, как российские бойцы унизили уникальную бригаду ВСУ

В США рассказали, как российские бойцы унизили уникальную бригаду ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023

В США рассказали, как российские бойцы унизили уникальную бригаду ВСУ

Российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской" 21-й бригады ВСУ, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:46

2023-07-30T01:46

2023-07-30T01:58

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

алексей резников

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880628359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b2259185f0828b4659d878889931118.jpg

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской" 21-й бригады ВСУ, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.По его словам, локальная контратака с применением шведских боевых машин на Краснолиманском направлении привела боевиков бригады "прямо в ловушку" российских гранатометчиков.При этом на распространившихся в соцсетях видео запечатлен момент боестолкновения, в результате которого 37-тонная БМП получила повреждение.Как утверждает Экс, 21-я механизированная бригада ВСУ является "уникальным" и "шведским" соединением, на вооружении которого стоит около 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122 (лицензионная версия немецкого танка Leopard2A5. – ред.), восемь САУ Archer и по меньшей мере одна БРЭМ Bgbv 90 - все шведского производства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую CV90 во время боя на Краснолиманском направлении. Машина была подбита, впоследствии ее удалось оттащить в тыл. Это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации.Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, состоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале Стокгольм объявил, что поставит Киеву 50 таких машин. Седьмого июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии партии БМП CV90 в страну.

https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html

https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, алексей резников, швеция