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В США рассказали, как российские бойцы унизили уникальную бригаду ВСУ
В США рассказали, как российские бойцы унизили уникальную бригаду ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
В США рассказали, как российские бойцы унизили уникальную бригаду ВСУ
Российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской" 21-й бригады ВСУ, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:46
2023-07-30T01:46
2023-07-30T01:58
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
алексей резников
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской" 21-й бригады ВСУ, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.По его словам, локальная контратака с применением шведских боевых машин на Краснолиманском направлении привела боевиков бригады "прямо в ловушку" российских гранатометчиков.При этом на распространившихся в соцсетях видео запечатлен момент боестолкновения, в результате которого 37-тонная БМП получила повреждение.Как утверждает Экс, 21-я механизированная бригада ВСУ является "уникальным" и "шведским" соединением, на вооружении которого стоит около 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122 (лицензионная версия немецкого танка Leopard2A5. – ред.), восемь САУ Archer и по меньшей мере одна БРЭМ Bgbv 90 - все шведского производства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую CV90 во время боя на Краснолиманском направлении. Машина была подбита, впоследствии ее удалось оттащить в тыл. Это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации.Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, состоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале Стокгольм объявил, что поставит Киеву 50 таких машин. Седьмого июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии партии БМП CV90 в страну.
https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, алексей резников, швеция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Швеция
В США рассказали, как российские бойцы унизили уникальную бригаду ВСУ
Forbes: захваченная Россией БМП CV90 использовалась уникальной "шведской" бригадой ВСУ
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской" 21-й бригады ВСУ, заявил обозреватель Forbes
Дэвид Экс.
По его словам, локальная контратака с применением шведских боевых машин на Краснолиманском направлении привела боевиков бригады "прямо в ловушку" российских гранатометчиков.
Источник раскрыл результаты изучения трофейной техники НАТО
При этом на распространившихся в соцсетях видео запечатлен момент боестолкновения, в результате которого 37-тонная БМП получила повреждение.
Как утверждает Экс, 21-я механизированная бригада ВСУ является "уникальным" и "шведским" соединением, на вооружении которого стоит около 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122 (лицензионная версия немецкого танка Leopard2A5. – ред.), восемь САУ Archer и по меньшей мере одна БРЭМ Bgbv 90 - все шведского производства.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую CV90 во время боя на Краснолиманском направлении. Машина была подбита, впоследствии ее удалось оттащить в тыл. Это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации.
Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, состоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале Стокгольм
объявил, что поставит Киеву
50 таких машин. Седьмого июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников
заявил о прибытии партии БМП CV90 в страну.
Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой