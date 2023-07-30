В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в пяти областях
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в воскресенье в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги раздался практически одновременно в указанных регионах (в 12.54 мск).
Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее тревога была объявлена в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины. Но позже ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.