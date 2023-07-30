https://ria.ru/20230730/ukraina-1887193220.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.07.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в воскресенье в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:25

2023-07-30T13:25

2023-07-30T13:25

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в воскресенье в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги раздался практически одновременно в указанных регионах (в 12.54 мск). Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее тревога была объявлена в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины. Но позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230730/trevoga-1887175731.html

https://ria.ru/20230730/ukraina-1887167363.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф