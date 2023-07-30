https://ria.ru/20230730/ukraina-1887167363.html
Воздушную тревогу объявили в некоторых регионах на юге и востоке Украины
Воздушную тревогу объявили в некоторых регионах на юге и востоке Украины - РИА Новости, 30.07.2023
Воздушную тревогу объявили в некоторых регионах на юге и востоке Украины
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины на юге и востоке страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:07
2023-07-30T10:07
2023-07-30T10:07
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины на юге и востоке страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230730/krym-1887150336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в некоторых регионах на юге и востоке Украины
В Харьковской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу