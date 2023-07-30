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Путин не понимает, почему Украина ищет идентичность на основе неонацизма - РИА Новости, 30.07.2023
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01:05 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/ukraina-1887135007.html
Путин не понимает, почему Украина ищет идентичность на основе неонацизма
Путин не понимает, почему Украина ищет идентичность на основе неонацизма - РИА Новости, 30.07.2023
Путин не понимает, почему Украина ищет идентичность на основе неонацизма
Президент России Владимир Путин признался, что слышал, что Украина ищет свою идентичность, но удивлен, почему они ее ищут на основе неонацизма. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:05
2023-07-30T01:05
владимир путин
украина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что слышал, что Украина ищет свою идентичность, но удивлен, почему они ее ищут на основе неонацизма. "Ну то, что они памятники уничтожают, переименовывают все подряд, это все понятно, здесь что говорить. Но я слышал вот что, что Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к идентичности своей. Да и все бы ничего, чего здесь плохого? Украина независимое государство с 1991 года, это естественно, что она ищет свою идентичность", - сказал Путин журналистам. При этом президент РФ задался вопросом, почему свою идентичность "нужно искать на основе неонацизма?" "Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками (Адольфа) Гитлера, такими как (Степан) Бандера, (Роман) Шухевич?" - отметил он. Комментируя перенос на Украине празднования Рождества на 25 декабря, президент отметил, что "они и церковь уничтожают там". "Это верный признак того, что происходило веками. И связано это с отношениями между католической церковью и православной. Судя по всему, они скатываются туда", - отметил президент.
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1887129942.html
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владимир путин, украина, россия
Владимир Путин, Украина, Россия
Путин не понимает, почему Украина ищет идентичность на основе неонацизма

Путин признался в удивлении по поводу поисков Украиной идентичности на основе неонацизма

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что слышал, что Украина ищет свою идентичность, но удивлен, почему они ее ищут на основе неонацизма.
«
"Ну то, что они памятники уничтожают, переименовывают все подряд, это все понятно, здесь что говорить. Но я слышал вот что, что Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к идентичности своей. Да и все бы ничего, чего здесь плохого? Украина независимое государство с 1991 года, это естественно, что она ищет свою идентичность", - сказал Путин журналистам.
При этом президент РФ задался вопросом, почему свою идентичность "нужно искать на основе неонацизма?"
"Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками (Адольфа) Гитлера, такими как (Степан) Бандера, (Роман) Шухевич?" - отметил он.
Комментируя перенос на Украине празднования Рождества на 25 декабря, президент отметил, что "они и церковь уничтожают там".
"Это верный признак того, что происходило веками. И связано это с отношениями между католической церковью и православной. Судя по всему, они скатываются туда", - отметил президент.
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин прокомментировал неонацизм Запада по отношению к России
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