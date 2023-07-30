Путин заявил о готовности отдать удобрения, находящиеся в Прибалтике
Путин: Россия готова отдать находящиеся в Прибалтике удобрения, но их не отпускают
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Россия готова отдать "те десять тысяч тонн" удобрений, которые находятся в портах Прибалтики нуждающимся странам бесплатно, но их не отпускают, никто не понимает почему, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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"Мы вчера с африканскими друзьям разговаривали на этот счет. И я обратил внимание на те десять тысяч тонн наших удобрений, которые лежат в портах Прибалтики. Это очень странно, правда? Лежат там наши удобрения. Наши компании сказали: "Отдадим бесплатно". Ну, хорошо. Допустим, кто-то не хочет, чтобы мы зарабатывали на этом деньги, и деньги пускали на войну, как они говорят. Но это мы отдаем бесплатно", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Как пояснил президент, на этом Россия ничего не заработает и, следовательно, "на войну ничего не потратит".
"Мы ничего не зарабатываем. И на войну ничего не пустим, если нуждающиеся страны Африки получат это удобрение безвозмездно. Нет, просто не отпускают", - отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.