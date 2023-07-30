https://ria.ru/20230730/udobreniya-1887131989.html

Путин заявил о готовности отдать удобрения, находящиеся в Прибалтике

Путин заявил о готовности отдать удобрения, находящиеся в Прибалтике - РИА Новости, 30.07.2023

Путин заявил о готовности отдать удобрения, находящиеся в Прибалтике

Россия готова отдать "те десять тысяч тонн" удобрений, которые находятся в портах Прибалтики нуждающимся странам бесплатно, но их не отпускают, никто не... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:16

2023-07-30T00:16

2023-07-30T00:16

владимир путин

оон

россия

прибалтика

африка

экономика

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887131861_0:66:1964:1171_1920x0_80_0_0_e71d7899a9336271baeefc5ba7905c7f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Россия готова отдать "те десять тысяч тонн" удобрений, которые находятся в портах Прибалтики нуждающимся странам бесплатно, но их не отпускают, никто не понимает почему, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы вчера с африканскими друзьям разговаривали на этот счет. И я обратил внимание на те десять тысяч тонн наших удобрений, которые лежат в портах Прибалтики. Это очень странно, правда? Лежат там наши удобрения. Наши компании сказали: "Отдадим бесплатно". Ну, хорошо. Допустим, кто-то не хочет, чтобы мы зарабатывали на этом деньги, и деньги пускали на войну, как они говорят. Но это мы отдаем бесплатно", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ. Как пояснил президент, на этом Россия ничего не заработает и, следовательно, "на войну ничего не потратит". "Мы ничего не зарабатываем. И на войну ничего не пустим, если нуждающиеся страны Африки получат это удобрение безвозмездно. Нет, просто не отпускают", - отметил он. Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230729/gvineya-1887102452.html

россия

прибалтика

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, оон, россия, прибалтика, африка, экономика, форум "россия — африка"