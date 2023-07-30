https://ria.ru/20230730/sudno-1887252622.html

В Северном море начали буксировку горящего у берегов Нидерландов судна

В Северном море начали буксировку горящего у берегов Нидерландов судна - РИА Новости, 30.07.2023

В Северном море начали буксировку горящего у берегов Нидерландов судна

Спасатели в воскресенье начали буксировку горящего уже несколько дней у берегов Нидерландов грузового судна Fremantle Highway, сообщило Национальное агентство... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T21:47

2023-07-30T21:47

2023-07-30T22:05

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северное море

германия

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели в воскресенье начали буксировку горящего уже несколько дней у берегов Нидерландов грузового судна Fremantle Highway, сообщило Национальное агентство по управлению водными ресурсами (Rijkswaterstaat) при министерстве инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов. Ранее сообщалось, что буксировка корабля отменена из-за направления ветра и задымления судна. "Дым от грузового судна значительно уменьшился сегодня днем, и спасательная команда немедленно воспользовалась этим... Судно медленно буксируется... к новому (временному) местоположению - в 16 км к северу от островов Схирмонниког и Амеланд", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, точное время прибытия к месту временной якорной стоянки пока назвать нельзя: это будет зависеть от погодных условий и задымления судна. Пожар на борту грузового судна Fremantle Highway с 23 членами экипажа начался в ночь со вторника на среду. В тот момент корабль находился в 27 километрах к северу от нидерландского острова Амеланд в Северном море. В результате возгорания один человек погиб, 16 пострадали. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, всех остальных эвакуировали на вертолетах. Судно перевозило автомобили из Германии в Египет. Как сообщалось, возгорание могло начаться в одном из электромобилей, которые были на борту. Позднее стало известно, что судно перевозило 3783 автомобиля, из них 498 - электромобили или гибридные машины. В четверг спасатели приостановили тушение возгорания, чтобы предотвратить затопление корабля.

https://ria.ru/20230719/istrebiteli-1885074522.html

https://ria.ru/20230725/somov-1886206071.html

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в мире, нидерланды, северное море, германия