Министр природных ресурсов Судана рассказал о золотодобыче в стране
Суданский министр Меннави: золотодобыча в стране продолжается, несмотря на боестолкновения
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Бизнес горнодобывающих и золотодобывающих компаний в Республике Судан, в том числе российских, не пострадал из-за конфликта, поскольку большинство из объектов находится далеко от столицы, заявил РИА Новости министр природных ресурсов Судана Мохамед Башир Абдалла Меннави.
"Все горнодобывающие проекты и золотодобывающие заводы расположены вдали от Хартума, где идет война, поэтому большинство реализуемых проектов и заводов остаются в целости и сохранности, включая крупнейшую компанию, занимающую первое место по производству золота в Судане - Alliance For Mining co. Ltd. ... Российские компании в Судане также не пострадали", - сказал Меннави.
Он добавил, что в ходе конфликта могут быть затронуты рудники в западных частях Судана, но и до войны их доля в производстве золота была незначительной, также конфликт повлиял на новые инвестиции в отрасль.
С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались 6 мая. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), около 2,2 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, порядка 700 тысяч покинули страну с начала конфликта.