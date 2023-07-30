https://ria.ru/20230730/spasateli-1887177414.html
Спасатели ищут альпинистов, попросивших о помощи в горах КБР
Спасатели ищут альпинистов, попросивших о помощи в горах КБР - РИА Новости, 30.07.2023
Спасатели ищут альпинистов, попросивших о помощи в горах КБР
Два альпиниста запросили о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, один из них сорвался со скалы, на их поиски вышли спасатели, сообщило ГУМЧС РФ... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:21
2023-07-30T11:21
2023-07-30T11:21
черекский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 июл - РИА Новости. Два альпиниста запросили о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, один из них сорвался со скалы, на их поиски вышли спасатели, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 09.45 мск поступила информация, что в Черекском районе, на горе "Урал" (высота 4300 метров) участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один из них сорвался со скалы, требуется эвакуация", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на поисково-спасательные работы выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России "Ожидаемое время подхода к месту - около четырех часов", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20230728/alpinisty-1886935021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Черекский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели ищут альпинистов, попросивших о помощи в горах КБР
Спасатели ищут в Черекском районе КБР двух альпинистов, попросивших о помощи
НАЛЬЧИК, 30 июл - РИА Новости. Два альпиниста запросили о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, один из них сорвался со скалы, на их поиски вышли спасатели, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 09.45 мск поступила информация, что в Черекском районе, на горе "Урал" (высота 4300 метров) участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один из них сорвался со скалы, требуется эвакуация", - говорится в сообщении.
В горах Киргизии пропали российские альпинисты
По данным ведомства, на поисково-спасательные работы выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС
России
"Ожидаемое время подхода к месту - около четырех часов", - добавили в МЧС.
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