https://ria.ru/20230730/spasateli-1887177414.html

Спасатели ищут альпинистов, попросивших о помощи в горах КБР

Спасатели ищут альпинистов, попросивших о помощи в горах КБР - РИА Новости, 30.07.2023

Спасатели ищут альпинистов, попросивших о помощи в горах КБР

Два альпиниста запросили о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, один из них сорвался со скалы, на их поиски вышли спасатели, сообщило ГУМЧС РФ... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:21

2023-07-30T11:21

2023-07-30T11:21

черекский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 30 июл - РИА Новости. Два альпиниста запросили о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, один из них сорвался со скалы, на их поиски вышли спасатели, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 09.45 мск поступила информация, что в Черекском районе, на горе "Урал" (высота 4300 метров) участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один из них сорвался со скалы, требуется эвакуация", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на поисково-спасательные работы выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России "Ожидаемое время подхода к месту - около четырех часов", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20230728/alpinisty-1886935021.html

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черекский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия