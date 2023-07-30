https://ria.ru/20230730/sklad-1887168246.html

В ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов

В ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 30.07.2023

В ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов

Российские военные в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:14

2023-07-30T10:14

2023-07-30T11:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Склад 24-й бригады территориальной обороны располагался в районе в районе населенного пункта Дзержинск, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, безопасность