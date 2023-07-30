https://ria.ru/20230730/sklad-1887168246.html
В ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
В ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 30.07.2023
В ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
Российские военные в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:14
2023-07-30T10:14
2023-07-30T11:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2eed1f5c85d07f8a3511311060f6d7fd.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Склад 24-й бригады территориальной обороны располагался в районе в районе населенного пункта Дзержинск, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_6e18f56eb660afca6f41f4f375b656a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
В ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
В ДНР уничтожили склад боеприпасов 24-й украинской бригады теробороны