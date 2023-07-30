https://ria.ru/20230730/shoygu-1887174570.html

Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу

Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу - РИА Новости, 30.07.2023

Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу

Президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ России пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:04

2023-07-30T11:04

2023-07-30T13:07

форум "россия — африка"

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ России пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу.Глава государства приехал в Петропавловскую крепость, откуда на катере совершил обход кораблей. На катере вместе с ним находился министр обороны России, с которым глава государства пообщался на ногах.Президент России Владимир Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде, и поздравил их с Днем ВМФ."Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота", - обратился Путин к военнослужащим. Те приветствовали его.Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, встроенных на рейде Невы, затем направился к Адмиралтейской набережной.В этом году в параде принимали участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трёх тысяч военнослужащих. На параде также присутствовали лидеры и главы делегаций африканских стран, которые принимали участие во втором саммите Россия-Африка.

https://ria.ru/20230729/parad-1887072181.html

https://ria.ru/20230730/putin-1887177140.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

форум "россия — африка", владимир путин, сергей шойгу, безопасность