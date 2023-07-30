https://ria.ru/20230730/shoygu-1887174570.html
Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу
Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу - РИА Новости, 30.07.2023
Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу
Президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ России пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:04
2023-07-30T11:04
2023-07-30T13:07
форум "россия — африка"
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ России пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу.Глава государства приехал в Петропавловскую крепость, откуда на катере совершил обход кораблей. На катере вместе с ним находился министр обороны России, с которым глава государства пообщался на ногах.Президент России Владимир Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде, и поздравил их с Днем ВМФ."Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота", - обратился Путин к военнослужащим. Те приветствовали его.Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, встроенных на рейде Невы, затем направился к Адмиралтейской набережной.В этом году в параде принимали участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трёх тысяч военнослужащих. На параде также присутствовали лидеры и главы делегаций африканских стран, которые принимали участие во втором саммите Россия-Африка.
https://ria.ru/20230729/parad-1887072181.html
https://ria.ru/20230730/putin-1887177140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "россия — африка", владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу
Путин на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге пообщался с Шойгу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ России пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу.
Глава государства приехал в Петропавловскую крепость, откуда на катере совершил обход кораблей. На катере вместе с ним находился министр обороны России, с которым глава государства пообщался на ногах.
Путин обойдет на катере линии кораблей на Главном параде ВМФ
Президент России Владимир Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде, и поздравил их с Днем ВМФ.
"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота", - обратился Путин к военнослужащим. Те приветствовали его.
Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, встроенных на рейде Невы, затем направился к Адмиралтейской набережной.
В этом году в параде принимали участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трёх тысяч военнослужащих. На параде также присутствовали лидеры и главы делегаций африканских стран, которые принимали участие во втором саммите Россия-Африка.
Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества, заявил Путин