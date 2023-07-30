https://ria.ru/20230730/san-frantsisko-1887149310.html

Маск пообещал, что штаб-квартира Twitter останется в Сан-Франциско

Маск пообещал, что штаб-квартира Twitter останется в Сан-Франциско - РИА Новости, 30.07.2023

Маск пообещал, что штаб-квартира Twitter останется в Сан-Франциско

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что штаб-квартира компании останется в Сан-Франциско, несмотря на то, что многие компании "покинули город". РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T06:37

2023-07-30T06:37

2023-07-30T06:37

сан-франциско

илон маск

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск заявил, что штаб-квартира компании останется в Сан-Франциско, несмотря на то, что многие компании "покинули город". "Сан-Франциско, прекрасный Сан-Франциско! Хотя многие оставили тебя, мы всегда будем твоим другом", - написал Маск в Twitter. Он дал понять, что Twitter, переименованный в X, не последует примеру других компаний, которые "одна за другой покинули город или покидают его". "Они ожидают, что Х тоже уедет. Мы этого не сделаем", - сказал Маск. Местные СМИ сообщили, что мэрия города начала проверки в отношении Twitter после того, как на крыше компании был установлен новый логотип, а ранее не дала снять с фасада старый - в виде голубой птицы.

https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html

сан-франциско

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сан-франциско, илон маск, в мире