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В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек - РИА Новости, 30.07.2023
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06:44 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/samolet-1887149429.html
В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек
В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек - РИА Новости, 30.07.2023
В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек
Небольшой самолет упал в горах к западу от канадского города Калгари, шесть человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T06:44
2023-07-30T06:44
калгари
канада
виннипег
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Небольшой самолет упал в горах к западу от канадского города Калгари, шесть человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции. "Пять пассажиров и один пилот находились на борту самолета, который вылетел из аэропорта Спрингбанк недалеко от Калгари вечером в пятницу. После вылета родственники потеряли связь с пассажирами самолета", - отмечает телеканал со ссылкой на сержанта местной полиции Райана Синглтона. По данным телеканала, на поиски была направлена базирующаяся в Виннипеге эскадрилья Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Самолет нашли примерно в 100 километрах к западу от Калгари. "Все шесть человек, находившиеся на борту самолета, мертвы", - цитирует газета заявление Синглтона. Согласно телеканалу, полиция расследует причину происшествия.
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калгари, канада, виннипег, в мире
Калгари, Канада, Виннипег, В мире
В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек

CBC: в Канаде при крушении самолета в горах к западу от Калгари погибли шесть человек

© Depositphotos.com / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Depositphotos.com / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Небольшой самолет упал в горах к западу от канадского города Калгари, шесть человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.
«
"Пять пассажиров и один пилот находились на борту самолета, который вылетел из аэропорта Спрингбанк недалеко от Калгари вечером в пятницу. После вылета родственники потеряли связь с пассажирами самолета", - отмечает телеканал со ссылкой на сержанта местной полиции Райана Синглтона.
По данным телеканала, на поиски была направлена базирующаяся в Виннипеге эскадрилья Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Самолет нашли примерно в 100 километрах к западу от Калгари.
"Все шесть человек, находившиеся на борту самолета, мертвы", - цитирует газета заявление Синглтона.
Согласно телеканалу, полиция расследует причину происшествия.
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