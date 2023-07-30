https://ria.ru/20230730/psikhologiya-1887170037.html

Виртуальные психологи не заменят психотерапевта, считает эксперт

Виртуальные психологи не заменят психотерапевта, считает эксперт - РИА Новости, 30.07.2023

Виртуальные психологи не заменят психотерапевта, считает эксперт

Виртуальные психологи и различные чат-боты могут быть неплохим средством, чтобы выговориться, но полноценную терапию они не заменят, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:34

2023-07-30T10:34

2023-07-30T10:34

общество

самгму

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НОВОСИБИРСК, 30 июл - РИА Новости/Прайм. Виртуальные психологи и различные чат-боты могут быть неплохим средством, чтобы выговориться, но полноценную терапию они не заменят, рассказала РИА Новости директор научно-образовательного и профессионального центра психологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Елена Мазанкина в кулуарах трека "Человек плюс" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". "Недавно повысился интерес к виртуальным психологам. На текущем этапе технология искусственного интеллекта несовершенна. Он решает задачу только в рамках того обучения, которое он освоил, в то время как человек способен принимать решения, которые выходят за рамки привычного опыта, и генерировать что-то новое. Поэтому виртуальные психологи и такого рода чат-боты могут быть неплохим средством, чтобы выговориться, но полноценную терапию они не заменят", - заявила Мазанкина. По словам эксперта, искусственный интеллект нашел свое применение в медицинской отрасли в системах поддержки принятия врачебных решений. Однако она добавила, что ИИ не сможет заменить врачей, поскольку является лишь инструментом, который позволяет специалистам экономить время на анамнезе и подборе наиболее эффективного лечения. Мазанкина также отметила, что все больше людей обращается к врачам, данных от пациентов становится больше и их нужно эффективно обрабатывать. Искусственный интеллект может справиться с обработкой такого огромного количества информации эффективнее человека, и это дает возможность врачу уделять больше внимания профилактике здоровья человека, работая на опережение. "Человеческий фактор неизбежен, и даже при наличии интеллектуальных систем ошибка может быть допущена. Однако сейчас меняется и система образования, чтобы такого не было. Студентов, даже школьников учат обрабатывать большие объемы информации, выбирать нужную, находить правильные источники", - поделилась она.

https://ria.ru/20230428/psikhologi-1868439312.html

https://ria.ru/20230427/utyugi-1868099064.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, самгму