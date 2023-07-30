https://ria.ru/20230730/pozhar-1887156229.html

В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар

В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2023

В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар у сел Еделево и Кивать в Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T08:44

2023-07-30T08:44

2023-07-30T08:44

происшествия

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар у сел Еделево и Кивать в Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщается в телеграм-канале МЧС России. Ранее в региональном МЧС сообщили, что крупный ландшафтный пожар произошел вечером в субботу у села Еделево в Ульяновской области, угрозы населенным пунктам не было. "Ландшафтный пожар в Ульяновской области потушен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html

ульяновская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)