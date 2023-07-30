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В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2023
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07:29 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/pozhar-1887151841.html
В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар
В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2023
В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар
Открытое горение в Ульяновской области, где бушевал крупный ландшафтный пожар у сел Еделево и Кивать, ликвидировано, площадь, пройденная огнем, составляла 120... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:29
2023-07-30T07:29
ульяновская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение в Ульяновской области, где бушевал крупный ландшафтный пожар у сел Еделево и Кивать, ликвидировано, площадь, пройденная огнем, составляла 120 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в региональном МЧС сообщили, что крупный ландшафтный пожар произошел вечером в субботу у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты, угрозы населенным пунктам нет. "Также в Ульяновской области более 300 огнеборцев всю ночь сражались с ландшафтным пожаром, который быстро распространялся вблизи населённых пунктов Еделево и Кивать... Площадь, пройденная огнём, составила 120 га. К 6 часам утра пожар был локализован, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что тушение осложняли сильный ветер и очень жаркая и сухая погода. Спасатели МЧС проводят проливку отдельных очагов.
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ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар

В Ульяновской области ликвидировали пожар у сел Еделево и Кивать на 120 гектарах

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение в Ульяновской области, где бушевал крупный ландшафтный пожар у сел Еделево и Кивать, ликвидировано, площадь, пройденная огнем, составляла 120 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что крупный ландшафтный пожар произошел вечером в субботу у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты, угрозы населенным пунктам нет.
"Также в Ульяновской области более 300 огнеборцев всю ночь сражались с ландшафтным пожаром, который быстро распространялся вблизи населённых пунктов Еделево и Кивать... Площадь, пройденная огнём, составила 120 га. К 6 часам утра пожар был локализован, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что тушение осложняли сильный ветер и очень жаркая и сухая погода. Спасатели МЧС проводят проливку отдельных очагов.
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