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В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар

В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2023

В Ульяновской области ликвидировали ландшафтный пожар

Открытое горение в Ульяновской области, где бушевал крупный ландшафтный пожар у сел Еделево и Кивать, ликвидировано, площадь, пройденная огнем, составляла 120... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T07:29

2023-07-30T07:29

2023-07-30T07:29

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Открытое горение в Ульяновской области, где бушевал крупный ландшафтный пожар у сел Еделево и Кивать, ликвидировано, площадь, пройденная огнем, составляла 120 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в региональном МЧС сообщили, что крупный ландшафтный пожар произошел вечером в субботу у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты, угрозы населенным пунктам нет. "Также в Ульяновской области более 300 огнеборцев всю ночь сражались с ландшафтным пожаром, который быстро распространялся вблизи населённых пунктов Еделево и Кивать... Площадь, пройденная огнём, составила 120 га. К 6 часам утра пожар был локализован, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что тушение осложняли сильный ветер и очень жаркая и сухая погода. Спасатели МЧС проводят проливку отдельных очагов.

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ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия