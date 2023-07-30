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Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой

Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой - РИА Новости, 30.07.2023

Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже размера... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:26

2023-07-30T18:26

2023-07-30T18:30

общество

здоровье - общество

россия

приморский край

оренбургская область

мария львова-белова

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже размера прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости."Органам власти, в регионах которых размер выплат на подопечных детей ниже размера прожиточного минимума, представляется целесообразным рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка в соответствующем субъекте РФ", - говорится в докладе.По данным авторов доклада, мониторинг установленных государственных пособий на детей, находящихся под опекой или попечительством, в субъектах РФ показал, что в ряде регионов ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, установлена в размере ниже региональной величины прожиточного минимума на ребёнка. Такая ситуация наблюдается в Приморском крае, Еврейской автономной области, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской областях. "Проведённый мониторинг свидетельствует о том, что предусмотренный в субъектах РФ уровень поддержки замещающих семей существенно различается и не всегда достаточен", - отмечается в докладе.

https://ria.ru/20230608/deti-invalidy-1877022569.html

россия

приморский край

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, приморский край, оренбургская область, мария львова-белова