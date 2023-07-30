Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой
Львова-Белова: регионам надо увеличить пособие детям под опекой до прожиточного минимума
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже размера прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости.
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"Органам власти, в регионах которых размер выплат на подопечных детей ниже размера прожиточного минимума, представляется целесообразным рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка в соответствующем субъекте РФ", - говорится в докладе.
По данным авторов доклада, мониторинг установленных государственных пособий на детей, находящихся под опекой или попечительством, в субъектах РФ показал, что в ряде регионов ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, установлена в размере ниже региональной величины прожиточного минимума на ребёнка. Такая ситуация наблюдается в Приморском крае, Еврейской автономной области, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской областях.
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"Проведённый мониторинг свидетельствует о том, что предусмотренный в субъектах РФ уровень поддержки замещающих семей существенно различается и не всегда достаточен", - отмечается в докладе.