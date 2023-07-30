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Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой - РИА Новости, 30.07.2023
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18:26 30.07.2023 (обновлено: 18:30 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/posobie-1887231738.html
Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой
Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой - РИА Новости, 30.07.2023
Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже размера... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:26
2023-07-30T18:30
общество
здоровье - общество
россия
приморский край
оренбургская область
мария львова-белова
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже размера прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости.&quot;Органам власти, в регионах которых размер выплат на подопечных детей ниже размера прожиточного минимума, представляется целесообразным рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка в соответствующем субъекте РФ&quot;, - говорится в докладе.По данным авторов доклада, мониторинг установленных государственных пособий на детей, находящихся под опекой или попечительством, в субъектах РФ показал, что в ряде регионов ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, установлена в размере ниже региональной величины прожиточного минимума на ребёнка. Такая ситуация наблюдается в Приморском крае, Еврейской автономной области, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской областях. "Проведённый мониторинг свидетельствует о том, что предусмотренный в субъектах РФ уровень поддержки замещающих семей существенно различается и не всегда достаточен", - отмечается в докладе.
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россия
приморский край
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общество, здоровье - общество, россия, приморский край, оренбургская область, мария львова-белова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Приморский край, Оренбургская область, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой

Львова-Белова: регионам надо увеличить пособие детям под опекой до прожиточного минимума

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже размера прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Органам власти, в регионах которых размер выплат на подопечных детей ниже размера прожиточного минимума, представляется целесообразным рассмотреть возможность их увеличения до величины прожиточного минимума для ребёнка в соответствующем субъекте РФ", - говорится в докладе.

По данным авторов доклада, мониторинг установленных государственных пособий на детей, находящихся под опекой или попечительством, в субъектах РФ показал, что в ряде регионов ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, установлена в размере ниже региональной величины прожиточного минимума на ребёнка. Такая ситуация наблюдается в Приморском крае, Еврейской автономной области, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской областях.
«
"Проведённый мониторинг свидетельствует о том, что предусмотренный в субъектах РФ уровень поддержки замещающих семей существенно различается и не всегда достаточен", - отмечается в докладе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПриморский крайОренбургская областьМария Львова-Белова
 
 
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