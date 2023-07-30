https://ria.ru/20230730/pokhischenie-1887160712.html

В Приморье два иностранца похитили и избили своих соотечественников

В Приморье два иностранца похитили и избили своих соотечественников - РИА Новости, 30.07.2023

В Приморье два иностранца похитили и избили своих соотечественников

Два иностранца похитили и избили соотечественников в Приморском крае из-за конфликта вокруг девушки, хотя к этому конфликту похищенные, вероятно, не имели... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:25

2023-07-30T09:25

2023-07-30T09:25

происшествия

приморский край

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Два иностранца похитили и избили соотечественников в Приморском крае из-за конфликта вокруг девушки, хотя к этому конфликту похищенные, вероятно, не имели отношения, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее в прокуратуре Приморского края заявили о заключении под стражу на два месяца двух иностранцев, обвиняемых в похищении соотечественников с применением оружия и избиении. Похитив сограждан, обвиняемые, предположительно, увезли жертв в район бухты Патрокл, находящейся на юге Владивостока, где били, чтобы узнать местонахождение некоего общего знакомого. По видеосвязи они показали этому знакомому похищенных и потребовали встретиться. Когда тот согласился на встречу, жертв отпустили. "Причина - конфликт из-за девушки. Недопонимания какие-то были, и не могли найти этого знакомого", - рассказал источник. По информации собеседника, конфликт из-за девушки был у общего знакомого с одним из похитителей. Двое похищенных к этой ситуации, вероятно, отношения не имели, а лишь были близки к человеку, которого искали обвиняемые.

https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html

https://ria.ru/20230702/primore-1881721156.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, владивосток