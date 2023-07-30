https://ria.ru/20230730/pokhischenie-1887160712.html
В Приморье два иностранца похитили и избили своих соотечественников
В Приморье два иностранца похитили и избили своих соотечественников - РИА Новости, 30.07.2023
В Приморье два иностранца похитили и избили своих соотечественников
Два иностранца похитили и избили соотечественников в Приморском крае из-за конфликта вокруг девушки, хотя к этому конфликту похищенные, вероятно, не имели... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:25
2023-07-30T09:25
2023-07-30T09:25
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Два иностранца похитили и избили соотечественников в Приморском крае из-за конфликта вокруг девушки, хотя к этому конфликту похищенные, вероятно, не имели отношения, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее в прокуратуре Приморского края заявили о заключении под стражу на два месяца двух иностранцев, обвиняемых в похищении соотечественников с применением оружия и избиении. Похитив сограждан, обвиняемые, предположительно, увезли жертв в район бухты Патрокл, находящейся на юге Владивостока, где били, чтобы узнать местонахождение некоего общего знакомого. По видеосвязи они показали этому знакомому похищенных и потребовали встретиться. Когда тот согласился на встречу, жертв отпустили. "Причина - конфликт из-за девушки. Недопонимания какие-то были, и не могли найти этого знакомого", - рассказал источник. По информации собеседника, конфликт из-за девушки был у общего знакомого с одним из похитителей. Двое похищенных к этой ситуации, вероятно, отношения не имели, а лишь были близки к человеку, которого искали обвиняемые.
https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html
https://ria.ru/20230702/primore-1881721156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, владивосток
Происшествия, Приморский край, Владивосток
В Приморье два иностранца похитили и избили своих соотечественников
В Приморье иностранцы похитили своих соотечественников из-за конфликта вокруг девушки
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Два иностранца похитили и избили соотечественников в Приморском крае из-за конфликта вокруг девушки, хотя к этому конфликту похищенные, вероятно, не имели отношения, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее в прокуратуре Приморского края заявили о заключении под стражу на два месяца двух иностранцев, обвиняемых в похищении соотечественников с применением оружия и избиении. Похитив сограждан, обвиняемые, предположительно, увезли жертв в район бухты Патрокл, находящейся на юге Владивостока
, где били, чтобы узнать местонахождение некоего общего знакомого. По видеосвязи они показали этому знакомому похищенных и потребовали встретиться. Когда тот согласился на встречу, жертв отпустили.
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"Причина - конфликт из-за девушки. Недопонимания какие-то были, и не могли найти этого знакомого", - рассказал источник.
По информации собеседника, конфликт из-за девушки был у общего знакомого с одним из похитителей. Двое похищенных к этой ситуации, вероятно, отношения не имели, а лишь были близки к человеку, которого искали обвиняемые.
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