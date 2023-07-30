https://ria.ru/20230730/pogoda-1887213588.html

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре - РИА Новости, 30.07.2023

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Следующая неделя в Москве ожидается теплой - до плюс 30 градусов, со среды возможны скоротечные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:10

2023-07-30T16:10

2023-07-30T16:10

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ожидается теплой - до плюс 30 градусов, со среды возможны скоротечные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Лето-2023 в Центральной России выдалось нежарким - на 0,9 градуса ниже положенной нормы, и относительно влажным - лимит по осадкам перевыполнен в 1,4 раза. На носу - Ильин день, который по народному календарю должен закончить лето. Казалось бы, всё, сезон пойдет на убыль. Однако природа снова пойдет вопреки климату, и исправит слегка подмоченную репутацию лета. Третий в 21-веке по дождливости июль, который занял осадки у сентября, отдаст августу теплом и солнцем. В климатическом календаре произойдет рокировка", - рассказал Тишковец. По его словам, в последний день месяца в столичном регионе будет преобладать солнечная и сухая погода, благодаря чему потеплеет до климатической нормы макушки лета, которая как раз и приходится на 31 июля. Ночью будет плюс 10 - плюс 15, днем плюс 22 - плюс 27. "Август уверенно стартует с летних позиций – в понедельник днем уже плюс 23 - плюс 28, осадки маловероятны. В среду, во второй половине дня, из-за перегрева воздуха, температура которого повысится до плюс 25 - плюс 30, в небе может появиться внутримассовая кучево-дождевая облачность с вероятностью мозаичных грозовых ливней", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в четверг и пятницу холодный атмосферный фронт принесет новые порции скоротечных освежающих дождей, что собьет показания дневных термометров до плюс 23 - плюс 28, ночами не ниже плюс 14 - плюс 19. "К выходным инициатива будет принадлежать погожему антициклону, юго-восточные ветры которого принесут азиатский зной. В темное время суток будет не ниже плюс 13 - плюс 18, а после полудня столбики термометров впервые этим летом попытаются штурмовать 30-градусную высоту", - уточнил он. Метеоролог добавил, что в понедельник, 7-го августа после ночных ливней станет на несколько градусов свежее, но 8-го августа ожидается еще один всплеск жары до плюс 28 - плюс 33. "После этого, температура воздуха начнет понижаться, но на протяжении всех декад будет чуть выше нормы климата августа: ночами ожидается плюс 10 - плюс 15, после полудня плюс 20 - плюс 25", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html

https://ria.ru/20230729/dozhdi-1887094581.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода