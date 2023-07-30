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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре - РИА Новости, 30.07.2023
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16:10 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/pogoda-1887213588.html
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре - РИА Новости, 30.07.2023
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
Следующая неделя в Москве ожидается теплой - до плюс 30 градусов, со среды возможны скоротечные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:10
2023-07-30T16:10
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ожидается теплой - до плюс 30 градусов, со среды возможны скоротечные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Лето-2023 в Центральной России выдалось нежарким - на 0,9 градуса ниже положенной нормы, и относительно влажным - лимит по осадкам перевыполнен в 1,4 раза. На носу - Ильин день, который по народному календарю должен закончить лето. Казалось бы, всё, сезон пойдет на убыль. Однако природа снова пойдет вопреки климату, и исправит слегка подмоченную репутацию лета. Третий в 21-веке по дождливости июль, который занял осадки у сентября, отдаст августу теплом и солнцем. В климатическом календаре произойдет рокировка", - рассказал Тишковец. По его словам, в последний день месяца в столичном регионе будет преобладать солнечная и сухая погода, благодаря чему потеплеет до климатической нормы макушки лета, которая как раз и приходится на 31 июля. Ночью будет плюс 10 - плюс 15, днем плюс 22 - плюс 27. "Август уверенно стартует с летних позиций – в понедельник днем уже плюс 23 - плюс 28, осадки маловероятны. В среду, во второй половине дня, из-за перегрева воздуха, температура которого повысится до плюс 25 - плюс 30, в небе может появиться внутримассовая кучево-дождевая облачность с вероятностью мозаичных грозовых ливней", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в четверг и пятницу холодный атмосферный фронт принесет новые порции скоротечных освежающих дождей, что собьет показания дневных термометров до плюс 23 - плюс 28, ночами не ниже плюс 14 - плюс 19. "К выходным инициатива будет принадлежать погожему антициклону, юго-восточные ветры которого принесут азиатский зной. В темное время суток будет не ниже плюс 13 - плюс 18, а после полудня столбики термометров впервые этим летом попытаются штурмовать 30-градусную высоту", - уточнил он. Метеоролог добавил, что в понедельник, 7-го августа после ночных ливней станет на несколько градусов свежее, но 8-го августа ожидается еще один всплеск жары до плюс 28 - плюс 33. "После этого, температура воздуха начнет понижаться, но на протяжении всех декад будет чуть выше нормы климата августа: ночами ожидается плюс 10 - плюс 15, после полудня плюс 20 - плюс 25", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

В Москве не следующей неделе ожидаются до 30 градусов тепла и дожди

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют в парке
Девушки гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ожидается теплой - до плюс 30 градусов, со среды возможны скоротечные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Лето-2023 в Центральной России выдалось нежарким - на 0,9 градуса ниже положенной нормы, и относительно влажным - лимит по осадкам перевыполнен в 1,4 раза. На носу - Ильин день, который по народному календарю должен закончить лето. Казалось бы, всё, сезон пойдет на убыль. Однако природа снова пойдет вопреки климату, и исправит слегка подмоченную репутацию лета. Третий в 21-веке по дождливости июль, который занял осадки у сентября, отдаст августу теплом и солнцем. В климатическом календаре произойдет рокировка", - рассказал Тишковец.
По его словам, в последний день месяца в столичном регионе будет преобладать солнечная и сухая погода, благодаря чему потеплеет до климатической нормы макушки лета, которая как раз и приходится на 31 июля. Ночью будет плюс 10 - плюс 15, днем плюс 22 - плюс 27.
"Август уверенно стартует с летних позиций – в понедельник днем уже плюс 23 - плюс 28, осадки маловероятны. В среду, во второй половине дня, из-за перегрева воздуха, температура которого повысится до плюс 25 - плюс 30, в небе может появиться внутримассовая кучево-дождевая облачность с вероятностью мозаичных грозовых ливней", - рассказал Тишковец.
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29 июля, 16:13
Синоптик отметил, что в четверг и пятницу холодный атмосферный фронт принесет новые порции скоротечных освежающих дождей, что собьет показания дневных термометров до плюс 23 - плюс 28, ночами не ниже плюс 14 - плюс 19.
"К выходным инициатива будет принадлежать погожему антициклону, юго-восточные ветры которого принесут азиатский зной. В темное время суток будет не ниже плюс 13 - плюс 18, а после полудня столбики термометров впервые этим летом попытаются штурмовать 30-градусную высоту", - уточнил он.
Метеоролог добавил, что в понедельник, 7-го августа после ночных ливней станет на несколько градусов свежее, но 8-го августа ожидается еще один всплеск жары до плюс 28 - плюс 33.
"После этого, температура воздуха начнет понижаться, но на протяжении всех декад будет чуть выше нормы климата августа: ночами ожидается плюс 10 - плюс 15, после полудня плюс 20 - плюс 25", - заключил Тишковец.
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