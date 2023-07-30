https://ria.ru/20230730/pogibshik-1887246072.html

Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось

Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось - РИА Новости, 30.07.2023

Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось

Число погибших при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T20:33

2023-07-30T20:33

2023-07-30T20:33

в мире

пакистан

имран хан

хайбер-пахтунхва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва увеличилось до 40, сообщает телеканал Geo. Ранее телеканал сообщал, что 35 человек погибли, 200 пострадали. "По меньшей мере 40 человек... погибли в результате взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Экс-премьер, председатель оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан осудил нападение террориста-смертника и призвал власти пересмотреть приоритеты, а именно направить внимание и ресурсы государства на борьбу с терроризмом. Ранее телеканал со ссылкой на полиции сообщал, что причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") стал теракт. Взрыв произошел около 16.00 местного времени (14.00 мск) внутри здания во время проведения съезда партии. Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента. Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве.

https://ria.ru/20221223/pakistan-1840734927.html

пакистан

хайбер-пахтунхва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пакистан, имран хан, хайбер-пахтунхва