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Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось - РИА Новости, 30.07.2023
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20:33 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/pogibshik-1887246072.html
Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось
Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось - РИА Новости, 30.07.2023
Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось
Число погибших при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:33
2023-07-30T20:33
в мире
пакистан
имран хан
хайбер-пахтунхва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва увеличилось до 40, сообщает телеканал Geo. Ранее телеканал сообщал, что 35 человек погибли, 200 пострадали. "По меньшей мере 40 человек... погибли в результате взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Экс-премьер, председатель оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан осудил нападение террориста-смертника и призвал власти пересмотреть приоритеты, а именно направить внимание и ресурсы государства на борьбу с терроризмом. Ранее телеканал со ссылкой на полиции сообщал, что причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") стал теракт. Взрыв произошел около 16.00 местного времени (14.00 мск) внутри здания во время проведения съезда партии. Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента. Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве.
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пакистан
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в мире, пакистан, имран хан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Имран Хан, Хайбер-Пахтунхва
Число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане увеличилось

Geo: число погибших при взрыве на съезде партии в Пакистане возросло до 40 человек

© AP Photo / 1122 Head QuartersМесто взрыва бомбы в провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
Место взрыва бомбы в провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / 1122 Head Quarters
Место взрыва бомбы в провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва увеличилось до 40, сообщает телеканал Geo.
Ранее телеканал сообщал, что 35 человек погибли, 200 пострадали.
«
"По меньшей мере 40 человек... погибли в результате взрыва", - говорится в сообщении телеканала.
Экс-премьер, председатель оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан осудил нападение террориста-смертника и призвал власти пересмотреть приоритеты, а именно направить внимание и ресурсы государства на борьбу с терроризмом.
Полицейские в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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23 декабря 2022, 09:33
Ранее телеканал со ссылкой на полиции сообщал, что причиной взрыва на собрании партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") стал теракт.
Взрыв произошел около 16.00 местного времени (14.00 мск) внутри здания во время проведения съезда партии.
Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента.
Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве.
© AP Photo / 1122 Head QuartersСкорая помощь на месте взрыва, который произошел во время политического митинга в Пакистане
Скорая помощь на месте взрыва, который произошел во время политического митинга в Пакистане - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / 1122 Head Quarters
Скорая помощь на месте взрыва, который произошел во время политического митинга в Пакистане
 
В миреПакистанИмран ХанХайбер-Пахтунхва
 
 
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