Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, за что убивают на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/podozrenie-1887130498.html
Путин рассказал, за что убивают на Украине
Путин рассказал, за что убивают на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
Путин рассказал, за что убивают на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине во время вооруженного конфликта убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал, при этом... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:00
2023-07-30T00:00
в мире
украина
владимир путин
форум "россия — африка"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3623d742e55abe0ec395448833fb2563.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине во время вооруженного конфликта убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал, при этом в России не должны так поступать, надо соблюдать определенные правила. "На Украине за определенные высказывания по данной теме расстреливают. Даже участника переговорной группы, не знаю за что, по подозрению, что он что-то не так сказал, тут же ликвидировали. Это не значит, что мы должны так поступать, но нам нужно иметь ввиду, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать определенные правила", - сказал президент.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887130083.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1f98e71fa8a7c611579388a132920a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, форум "россия — африка", россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Россия
Путин рассказал, за что убивают на Украине

Путин: на Украине убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине во время вооруженного конфликта убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал, при этом в России не должны так поступать, надо соблюдать определенные правила.
«
"На Украине за определенные высказывания по данной теме расстреливают. Даже участника переговорной группы, не знаю за что, по подозрению, что он что-то не так сказал, тут же ликвидировали. Это не значит, что мы должны так поступать, но нам нужно иметь ввиду, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать определенные правила", - сказал президент.
Участники пленарного заседания II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Страны Африки хотят разрядить ситуацию на Украине, заявил Путин
Вчера, 23:56
 
В миреУкраинаВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала