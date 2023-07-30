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Путин рассказал, за что убивают на Украине
Путин рассказал, за что убивают на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
Путин рассказал, за что убивают на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине во время вооруженного конфликта убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал, при этом... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:00
2023-07-30T00:00
2023-07-30T00:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине во время вооруженного конфликта убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал, при этом в России не должны так поступать, надо соблюдать определенные правила. "На Украине за определенные высказывания по данной теме расстреливают. Даже участника переговорной группы, не знаю за что, по подозрению, что он что-то не так сказал, тут же ликвидировали. Это не значит, что мы должны так поступать, но нам нужно иметь ввиду, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать определенные правила", - сказал президент.
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в мире, украина, владимир путин, форум "россия — африка", россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Россия
Путин рассказал, за что убивают на Украине
Путин: на Украине убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал