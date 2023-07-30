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Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов - РИА Новости, 30.07.2023
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13:59 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/ombudsmen-1887195661.html
Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов
Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов - РИА Новости, 30.07.2023
Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов
Народ, флот и армия – едины, Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ держит на особом контроле обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, сообщила... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:59
2023-07-30T13:59
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Народ, флот и армия – едины, Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ держит на особом контроле обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале. В России в этом году 30 июля отмечают День Военно-морского Флота. "Всегда на особом контроле держим обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, стоим на страже их прав, ибо помним: народ, флот и армия - едины", - написала Москалькова и поздравила ветеранов, тех, кто несет боевое дежурство и находится под огнем. Она напомнила известные исторические сражения и победы на Гангуте, Чесме, Тендре и при Калиакрии, которые навсегда останутся в пантеоне воинской славы России. "И сегодня, моряки-черноморцы, морская пехота Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов доблестно сражаются в зоне СВО", - отметила Москалькова.
https://ria.ru/20230725/sotsgarantii-1886197370.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов

Москалькова: обращения от ветеранов всех войн и конфликтов находятся на особом контроле

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Народ, флот и армия – едины, Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ держит на особом контроле обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.
В России в этом году 30 июля отмечают День Военно-морского Флота.
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"Всегда на особом контроле держим обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, стоим на страже их прав, ибо помним: народ, флот и армия - едины", - написала Москалькова и поздравила ветеранов, тех, кто несет боевое дежурство и находится под огнем.
Она напомнила известные исторические сражения и победы на Гангуте, Чесме, Тендре и при Калиакрии, которые навсегда останутся в пантеоне воинской славы России.
"И сегодня, моряки-черноморцы, морская пехота Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов доблестно сражаются в зоне СВО", - отметила Москалькова.
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