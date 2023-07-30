https://ria.ru/20230730/ombudsmen-1887195661.html

Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов

Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов - РИА Новости, 30.07.2023

Москалькова рассказала об обращениях от ветеранов всех войн и конфликтов

Народ, флот и армия – едины, Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ держит на особом контроле обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, сообщила... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:59

2023-07-30T13:59

2023-07-30T13:59

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Народ, флот и армия – едины, Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ держит на особом контроле обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале. В России в этом году 30 июля отмечают День Военно-морского Флота. "Всегда на особом контроле держим обращения от ветеранов всех войн и конфликтов, стоим на страже их прав, ибо помним: народ, флот и армия - едины", - написала Москалькова и поздравила ветеранов, тех, кто несет боевое дежурство и находится под огнем. Она напомнила известные исторические сражения и победы на Гангуте, Чесме, Тендре и при Калиакрии, которые навсегда останутся в пантеоне воинской славы России. "И сегодня, моряки-черноморцы, морская пехота Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов доблестно сражаются в зоне СВО", - отметила Москалькова.

https://ria.ru/20230725/sotsgarantii-1886197370.html

https://ria.ru/20230611/blagodarnost-1877560199.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, татьяна москалькова