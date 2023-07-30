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Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов - РИА Новости, 30.07.2023
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18:35 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/okhrana-1887233267.html
Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов
Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов - РИА Новости, 30.07.2023
Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:35
2023-07-30T18:35
россия
общество
ульяновская область
ижевск
мария львова-белова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно докладу, федеральный уполномоченный предложила правительству оценить имеющуюся потребность в организации антитеррористической и противокриминальной защищённости объектов образования и проработать вопрос о необходимости и возможности выделения для этого финансирования за счёт субсидий из федерального бюджета. "Проработать вопрос установления льготного тарифа на оказание охранных услуг для объектов (территорий) образовательных организаций силами подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ", - говорится среди предложений к правительству, которые были направлены федеральным уполномоченным в Совбез РФ для внесения в проект о решении оперативного совещания. Как следует из доклада, данные предложения были выработаны по итогам проведенного анализа обеспечения безопасности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций в субъектах РФ, который выявил ряд недостатков. В том числе, частичное отсутствие охраны образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии в некоторых регионах; недостаточную оснащённость камерами видеонаблюдения и средствами, обеспечивающими архивирование и хранение данных в течение одного месяца; отсутствие систем тревожной сигнализации в образовательных организациях, кнопок тревожной сигнализации, выведенных на пульт централизованной охраны, охранной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, в образовательных учреждениях ряда регионов не было стационарных рамок и ручных металлодетекторов, а также частично отсутствовали оборудованные контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию. В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной. В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.
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ульяновская область
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россия, общество, ульяновская область, ижевск, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Общество, Ульяновская область, Ижевск, Мария Львова-Белова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов

Львова-Белова предложила установить льготный тариф на охранные услуги для школ и детсадов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПост охраны в средней общеобразовательной школе
Пост охраны в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пост охраны в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно докладу, федеральный уполномоченный предложила правительству оценить имеющуюся потребность в организации антитеррористической и противокриминальной защищённости объектов образования и проработать вопрос о необходимости и возможности выделения для этого финансирования за счёт субсидий из федерального бюджета.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
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Вчера, 18:33
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"Проработать вопрос установления льготного тарифа на оказание охранных услуг для объектов (территорий) образовательных организаций силами подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ", - говорится среди предложений к правительству, которые были направлены федеральным уполномоченным в Совбез РФ для внесения в проект о решении оперативного совещания.
Как следует из доклада, данные предложения были выработаны по итогам проведенного анализа обеспечения безопасности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций в субъектах РФ, который выявил ряд недостатков. В том числе, частичное отсутствие охраны образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии в некоторых регионах; недостаточную оснащённость камерами видеонаблюдения и средствами, обеспечивающими архивирование и хранение данных в течение одного месяца; отсутствие систем тревожной сигнализации в образовательных организациях, кнопок тревожной сигнализации, выведенных на пульт централизованной охраны, охранной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией.
Кроме того, в образовательных учреждениях ряда регионов не было стационарных рамок и ручных металлодетекторов, а также частично отсутствовали оборудованные контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной.
В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.
 
РоссияОбществоУльяновская областьИжевскМария Львова-БеловаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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