https://ria.ru/20230730/okhrana-1887233267.html

Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов

Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов - РИА Новости, 30.07.2023

Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:35

2023-07-30T18:35

2023-07-30T18:35

россия

общество

ульяновская область

ижевск

мария львова-белова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно докладу, федеральный уполномоченный предложила правительству оценить имеющуюся потребность в организации антитеррористической и противокриминальной защищённости объектов образования и проработать вопрос о необходимости и возможности выделения для этого финансирования за счёт субсидий из федерального бюджета. "Проработать вопрос установления льготного тарифа на оказание охранных услуг для объектов (территорий) образовательных организаций силами подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ", - говорится среди предложений к правительству, которые были направлены федеральным уполномоченным в Совбез РФ для внесения в проект о решении оперативного совещания. Как следует из доклада, данные предложения были выработаны по итогам проведенного анализа обеспечения безопасности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций в субъектах РФ, который выявил ряд недостатков. В том числе, частичное отсутствие охраны образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии в некоторых регионах; недостаточную оснащённость камерами видеонаблюдения и средствами, обеспечивающими архивирование и хранение данных в течение одного месяца; отсутствие систем тревожной сигнализации в образовательных организациях, кнопок тревожной сигнализации, выведенных на пульт централизованной охраны, охранной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, в образовательных учреждениях ряда регионов не было стационарных рамок и ручных металлодетекторов, а также частично отсутствовали оборудованные контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию. В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной. В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.

https://ria.ru/20230730/obraschenie-1887232600.html

https://ria.ru/20230730/posobie-1887231738.html

россия

ульяновская область

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, ульяновская область, ижевск, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)