Львова-Белова призвала ввести льготы на охранные услуги для школ и детсадов
Львова-Белова предложила установить льготный тариф на охранные услуги для школ и детсадов
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПост охраны в средней общеобразовательной школе
Пост охраны в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила установить льготный тариф на оказание охранных услуг для образовательных организаций силами подразделений Росгвардии. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно докладу, федеральный уполномоченный предложила правительству оценить имеющуюся потребность в организации антитеррористической и противокриминальной защищённости объектов образования и проработать вопрос о необходимости и возможности выделения для этого финансирования за счёт субсидий из федерального бюджета.
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"Проработать вопрос установления льготного тарифа на оказание охранных услуг для объектов (территорий) образовательных организаций силами подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ", - говорится среди предложений к правительству, которые были направлены федеральным уполномоченным в Совбез РФ для внесения в проект о решении оперативного совещания.
Как следует из доклада, данные предложения были выработаны по итогам проведенного анализа обеспечения безопасности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций в субъектах РФ, который выявил ряд недостатков. В том числе, частичное отсутствие охраны образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии в некоторых регионах; недостаточную оснащённость камерами видеонаблюдения и средствами, обеспечивающими архивирование и хранение данных в течение одного месяца; отсутствие систем тревожной сигнализации в образовательных организациях, кнопок тревожной сигнализации, выведенных на пульт централизованной охраны, охранной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией.
Кроме того, в образовательных учреждениях ряда регионов не было стационарных рамок и ручных металлодетекторов, а также частично отсутствовали оборудованные контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию.
В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной.
В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.