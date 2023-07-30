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Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887205889.html
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 30.07.2023
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска в 14.15 обстреляли Луганское в ДНР пятью ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:47
2023-07-30T14:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 обстреляли Луганское в ДНР пятью ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.15 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что Луганское также обстреляли в 14.00 и 14.10 семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Согласно представительству, с 13.15 до 14.10 Донецк был обстрелян три раза, по нему выпустили 10 "натовских" снарядов. Три снаряда были также выпущены по Макеевке в 11.45. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887189379.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР пятью ракетами из РСЗО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 обстреляли Луганское в ДНР пятью ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.15 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что Луганское также обстреляли в 14.00 и 14.10 семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Согласно представительству, с 13.15 до 14.10 Донецк был обстрелян три раза, по нему выпустили 10 "натовских" снарядов.
Три снаряда были также выпущены по Макеевке в 11.45.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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