https://ria.ru/20230730/obstrel-1887205889.html

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 30.07.2023

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

Украинские войска в 14.15 обстреляли Луганское в ДНР пятью ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:47

2023-07-30T14:47

2023-07-30T14:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 обстреляли Луганское в ДНР пятью ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.15 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что Луганское также обстреляли в 14.00 и 14.10 семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Согласно представительству, с 13.15 до 14.10 Донецк был обстрелян три раза, по нему выпустили 10 "натовских" снарядов. Три снаряда были также выпущены по Макеевке в 11.45. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887189379.html

https://ria.ru/20230730/makeevka-1887169375.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия