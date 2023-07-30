https://ria.ru/20230730/obstrel-1887189379.html
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз за сутки - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:57
2023-07-30T12:57
2023-07-30T12:57
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.В воскресенье губернатор опубликовал сводку за 29 июля: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 80. Днем ранее обстрелу подверглось два муниципалитета и количество боеприпасов было 42. Согласно последним данным, интенсивность обстрелов увеличилась к приближению выходных дней. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 7 артиллерийский снарядов, по селу Наумовка – 8", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 9 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, зафиксировано 7 прилетов. По данным главы области, в Краснояружском районе по окраине села Поповка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по территории между селами Репяховка и Колотиловка – 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Графовка – 6. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 прилета. По хутору Марьино и селу Красное выпущено по 5 минометных снарядов", - отметил губернатор. По словам главы региона, за 29 июля пострадавших и разрушений в результате украинских обстрелов нет ни одном из населенных пунктов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230728/obstrel-1886782958.html
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887185852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз за сутки
Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли регион не менее 80 раз за сутки
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
.
В воскресенье губернатор опубликовал сводку за 29 июля: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 80. Днем ранее обстрелу подверглось два муниципалитета и количество боеприпасов было 42. Согласно последним данным, интенсивность обстрелов увеличилась к приближению выходных дней.
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 70 раз
"В Белгородском районе
по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 7 артиллерийский снарядов, по селу Наумовка – 8", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 9 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, зафиксировано 7 прилетов.
По данным главы области, в Краснояружском районе по окраине села Поповка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по территории между селами Репяховка и Колотиловка – 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Графовка – 6. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 прилета. По хутору Марьино и селу Красное выпущено по 5 минометных снарядов", - отметил губернатор.
По словам главы региона, за 29 июля пострадавших и разрушений в результате украинских обстрелов нет ни одном из населенных пунктов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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