https://ria.ru/20230730/obstrel-1887183995.html

ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку

ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023

ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:25

2023-07-30T12:25

2023-07-30T12:25

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 10.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В 10.55 под огонь попал Ясиноватский район, было выпущено пять снарядов такого же калибра. В 11.00 ВСУ выпустили четыре снаряда "натовского" калибра по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки, в 11.10 - три снаряда по Киевскому району Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230730/makeevka-1887169375.html

https://ria.ru/20230730/donetsk-1887154278.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато