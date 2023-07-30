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ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887183995.html
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:25
2023-07-30T12:25
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 10.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В 10.55 под огонь попал Ясиноватский район, было выпущено пять снарядов такого же калибра. В 11.00 ВСУ выпустили четыре снаряда "натовского" калибра по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки, в 11.10 - три снаряда по Киевскому району Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230730/makeevka-1887169375.html
https://ria.ru/20230730/donetsk-1887154278.html
макеевка
донецк
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происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую и Макеевку

ВСУ за 20 минут выпустили 19 снарядов по Ясиноватой и Макеевке в ДНР

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 20 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую, выпустив 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 10.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Вчера, 10:26
В 10.55 под огонь попал Ясиноватский район, было выпущено пять снарядов такого же калибра. В 11.00 ВСУ выпустили четыре снаряда "натовского" калибра по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки, в 11.10 - три снаряда по Киевскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Вчера, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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