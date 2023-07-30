https://ria.ru/20230730/obstrel-1887175391.html

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив за 30 минут 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:08

2023-07-30T11:08

2023-07-30T11:08

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив за 30 минут 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров… 10.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в период с 10.15 по 10.30 Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки были обстреляны 4 раза снарядами такого же калибра, суммарно было выпущено 15 снарядов. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887169216.html

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887155953.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк