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Украинские войска вновь обстреляли Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887175391.html
Украинские войска вновь обстреляли Макеевку
Украинские войска вновь обстреляли Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023
Украинские войска вновь обстреляли Макеевку
Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив за 30 минут 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:08
2023-07-30T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив за 30 минут 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров… 10.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в период с 10.15 по 10.30 Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки были обстреляны 4 раза снарядами такого же калибра, суммарно было выпущено 15 снарядов. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887169216.html
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макеевка
украина
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происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска вновь обстреляли Макеевку

Украинские войска за полчаса выпустили 20 снарядов по Макеевке

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Макеевки
Последствия обстрела Макеевки - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела Макеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив за 30 минут 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров… 10.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Вчера, 10:25
Кроме того, представительство сообщило, что в период с 10.15 по 10.30 Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки были обстреляны 4 раза снарядами такого же калибра, суммарно было выпущено 15 снарядов.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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