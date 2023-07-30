Украинские войска вновь обстреляли Макеевку
Украинские войска за полчаса выпустили 20 снарядов по Макеевке
Последствия обстрела Макеевки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив за 30 минут 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров… 10.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в период с 10.15 по 10.30 Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки были обстреляны 4 раза снарядами такого же калибра, суммарно было выпущено 15 снарядов.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.