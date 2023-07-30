https://ria.ru/20230730/obstrel-1887136644.html

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.07.2023

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:30

2023-07-30T01:30

2023-07-30T01:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 55 обстрелов из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 миллиметров. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 239 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми человек, в том числе девочки 2019 года рождения в районах города. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 59 обстрела.

https://ria.ru/20230728/obstrel-1886965156.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка