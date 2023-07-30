https://ria.ru/20230730/obstrel-1887136644.html
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.07.2023
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:30
2023-07-30T01:30
2023-07-30T01:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 55 обстрелов из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 миллиметров. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 239 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми человек, в том числе девочки 2019 года рождения в районах города. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 59 обстрела.
https://ria.ru/20230728/obstrel-1886965156.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 239 единиц различных боеприпасов