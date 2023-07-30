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Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"* - РИА Новости, 30.07.2023
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00:05 30.07.2023 (обновлено: 06:23 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/obmen-1887131297.html
Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"*
Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"* - РИА Новости, 30.07.2023
Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"*
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли обменивать командиров украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:05
2023-07-30T06:23
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли обменивать командиров украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в России) на кого-то, отметил, что можно делать все, когда это выгодно России. "Сталин не просто солдата на маршалов не менял, речь шла о его сыне, и он имел моральное право принять такое решение, на мой взгляд, это разные вещи. С другой стороны, мы делали эти обмены, в том числе с "азовцами", меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно", - ответил Путин на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"* на кого-то или стоит последовать примеру Иосифа Сталина, который отказался менять сына на немецкого маршала Фридриха Паулюса.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), россия
Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили), Россия
Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"*

Путин об обмене командиров "Азова": когда это в интересах России, делать можно все

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли обменивать командиров украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в России) на кого-то, отметил, что можно делать все, когда это выгодно России.
"Сталин не просто солдата на маршалов не менял, речь шла о его сыне, и он имел моральное право принять такое решение, на мой взгляд, это разные вещи. С другой стороны, мы делали эти обмены, в том числе с "азовцами", меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно", - ответил Путин на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"* на кого-то или стоит последовать примеру Иосифа Сталина, который отказался менять сына на немецкого маршала Фридриха Паулюса.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*
26 июля, 09:37
 
Владимир ПутинИосиф Сталин (Джугашвили)Россия
 
 
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