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Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"*
Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"* - РИА Новости, 30.07.2023
Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"*
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли обменивать командиров украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:05
2023-07-30T00:05
2023-07-30T06:23
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли обменивать командиров украинского батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в России) на кого-то, отметил, что можно делать все, когда это выгодно России. "Сталин не просто солдата на маршалов не менял, речь шла о его сыне, и он имел моральное право принять такое решение, на мой взгляд, это разные вещи. С другой стороны, мы делали эти обмены, в том числе с "азовцами", меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно", - ответил Путин на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"* на кого-то или стоит последовать примеру Иосифа Сталина, который отказался менять сына на немецкого маршала Фридриха Паулюса.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886307305.html
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владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), россия
Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили), Россия
Путин ответил на вопрос, стоит ли обменивать командиров "Азова"*
Путин об обмене командиров "Азова": когда это в интересах России, делать можно все