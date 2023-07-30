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В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек - РИА Новости, 30.07.2023
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12:50 30.07.2023 (обновлено: 14:06 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887188352.html
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек - РИА Новости, 30.07.2023
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек
В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:50
2023-07-30T14:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 29 человека пострадали, еще восемь погибли, включая детей.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887194766.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приволжский фо, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приволжский ФО, Происшествия
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек

В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек, пострадали 76

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 29 человека пострадали, еще восемь погибли, включая детей.
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Вчера, 13:45
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приволжский ФОПроисшествия
 
 
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