https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887188352.html
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек - РИА Новости, 30.07.2023
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек
В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:50
2023-07-30T12:50
2023-07-30T14:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приволжский фо
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 29 человека пострадали, еще восемь погибли, включая детей.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887194766.html
приволжский фо
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приволжский фо, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приволжский ФО, Происшествия
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек
В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек, пострадали 76