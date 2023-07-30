https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887188352.html

В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек

В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек - РИА Новости, 30.07.2023

В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек

В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:50

2023-07-30T12:50

2023-07-30T14:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приволжский фо

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли десять человек, пострадали 76, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее региональное управление МЧС РФ сообщило, что от урагана в Марий Эл 29 человека пострадали, еще восемь погибли, включая детей.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887194766.html

приволжский фо

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приволжский фо, происшествия