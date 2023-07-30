https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887149833.html

В ПФО в результате непогоды погибли девять человек, почти 70 пострадали

В ПФО в результате непогоды погибли девять человек, почти 70 пострадали - РИА Новости, 30.07.2023

В ПФО в результате непогоды погибли девять человек, почти 70 пострадали

Девять человек погибли и еще 67 пострадали в результате непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T06:47

2023-07-30T06:47

2023-07-30T08:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

чувашская республика (чувашия)

поволжье

самарская область

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Девять человек погибли и еще 67 пострадали в результате непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-службе МЧС России."В 41 муниципальном образовании произошли нарушения энергоснабжения в 520 населенных пунктах с населением более 99,5 тысячи человек, зафиксированы падения более 550 деревьев, повреждены кровли 41 жилого дома, семь социально значимых объектов", — говорится в публикации.Разгул стихии затронул восемь регионов Поволжья: Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Порывы ветра там достигали 27 метров в секунду.В Чувашии ищут пассажиров лодки, перевернувшейся на Волге в Моргаушском районе, спасены семь человек, один погиб. В Ульяновской области, пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Подразделения МЧС помогают устранять последствия непогоды: убирают поваленные деревья, расчищают дороги и оказывают адресную помощь. Кроме того, созданы межведомственные оперативные штабы, принимаются заявки от населения.Спецслужба сообщала, что во время время урагана в Марий Эл погибли семь человек, включая трех детей, пострадали 22 местных жителя. Всего госпитализировали 17 человек, из них двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230729/veter-1887108535.html

https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html

россия

республика татарстан (татарстан)

чувашская республика (чувашия)

поволжье

самарская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), чувашская республика (чувашия), поволжье, самарская область