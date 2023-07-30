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"Их убивают": в США объявили о конце наступления ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 30.07.2023 (обновлено: 06:19 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html
"Их убивают": в США объявили о конце наступления ВСУ
"Их убивают": в США объявили о конце наступления ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
"Их убивают": в США объявили о конце наступления ВСУ
Обещания Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать благодаря западному оружию разбились о первую линию российской обороны, такое... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:11
2023-07-30T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
скотт риттер
валерий залужный
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Обещания Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать благодаря западному оружию разбились о первую линию российской обороны, такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Эксперт напомнил слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который в декабре прошлого года просил США предоставить "300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы". Залужный заявлял, что единственное, чего не хватает ВСУ — это западного оружия, получив которое Украина "продвинется на 84 километра, дойдет до Мелитополя и перережет сухопутный коридор в Крым". Риттер отметил, что, требуя оружия, украинский главком обещал заставить Россию просить мира."И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя", — заявил бывший разведчик.По мнению Риттера, провал контрнаступления и неспособность добиться хоть какого-то успеха на фронте должен привести к пересмотру Киевом своих планов."Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята", — подытожил эксперт.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины не смогли достичь успеха. В конце прошлой недели он заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек. В минувшую субботу глава государства сообщил, что Киев лишился 415 танков, а всего было уничтожено более 1,3 тысячи единиц бронетехники, две трети из которых — западного производства.
https://ria.ru/20230729/proval-1887013911.html
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в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Скотт Риттер, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Их убивают": в США объявили о конце наступления ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Киеву приказали завершить контрнаступление

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Обещания Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать благодаря западному оружию разбились о первую линию российской обороны, такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт напомнил слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который в декабре прошлого года просил США предоставить "300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы". Залужный заявлял, что единственное, чего не хватает ВСУ — это западного оружия, получив которое Украина "продвинется на 84 километра, дойдет до Мелитополя и перережет сухопутный коридор в Крым". Риттер отметил, что, требуя оружия, украинский главком обещал заставить Россию просить мира.
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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"И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя", — заявил бывший разведчик.
По мнению Риттера, провал контрнаступления и неспособность добиться хоть какого-то успеха на фронте должен привести к пересмотру Киевом своих планов.
«
"Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята", — подытожил эксперт.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины не смогли достичь успеха. В конце прошлой недели он заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек. В минувшую субботу глава государства сообщил, что Киев лишился 415 танков, а всего было уничтожено более 1,3 тысячи единиц бронетехники, две трети из которых — западного производства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСкотт РиттерВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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