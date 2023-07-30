"Их убивают": в США объявили о конце наступления ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Киеву приказали завершить контрнаступление
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Обещания Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать благодаря западному оружию разбились о первую линию российской обороны, такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт напомнил слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который в декабре прошлого года просил США предоставить "300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы". Залужный заявлял, что единственное, чего не хватает ВСУ — это западного оружия, получив которое Украина "продвинется на 84 километра, дойдет до Мелитополя и перережет сухопутный коридор в Крым". Риттер отметил, что, требуя оружия, украинский главком обещал заставить Россию просить мира.
"И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя", — заявил бывший разведчик.
По мнению Риттера, провал контрнаступления и неспособность добиться хоть какого-то успеха на фронте должен привести к пересмотру Киевом своих планов.
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"Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята", — подытожил эксперт.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины не смогли достичь успеха. В конце прошлой недели он заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек. В минувшую субботу глава государства сообщил, что Киев лишился 415 танков, а всего было уничтожено более 1,3 тысячи единиц бронетехники, две трети из которых — западного производства.