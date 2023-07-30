https://ria.ru/20230730/moskva-siti-1887210804.html

Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити восстановили

Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити восстановили - РИА Новости, 30.07.2023

Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити восстановили

Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, восстановлено, сообщает столичный... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:42

2023-07-30T15:42

2023-07-30T15:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити перекрыто."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.Мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье заявлял, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий Москва-Сити.

https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва