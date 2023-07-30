Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити восстановили
Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити восстановили после атаки БПЛА
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у здания делового центра "Москва-сити", поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников
Сотрудник полиции у здания делового центра "Москва-сити", поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити перекрыто.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье заявлял, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий Москва-Сити.