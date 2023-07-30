https://ria.ru/20230730/moskva-1887162307.html

В Москве установили 30 "умных" трамвайных стрелок

В Москве установили 30 "умных" трамвайных стрелок - РИА Новости, 30.07.2023

В Москве установили 30 "умных" трамвайных стрелок

Первые 30 трамвайных "умных" стрелок установили на путях следования маршрутов в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина и... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:34

2023-07-30T09:34

2023-07-30T09:34

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первые 30 трамвайных "умных" стрелок установили на путях следования маршрутов в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина и правительства города. "В Москве установили 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками. Ими оборудованы трамвайные пути на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и других. В дальнейшем эту инновационную систему управления планируется установить на всех стрелках, которые помогают трамваю повернуть в нужном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что умной системой планируется оборудовать и сами трамваи, она будет автоматически определять номер маршрута и переводить стрелки по радиоканалу. Направление поворота будет отображаться на экране в кабине водителя.

https://ria.ru/20230729/transport-1887077124.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин