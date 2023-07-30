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В Москве установили 30 "умных" трамвайных стрелок
В Москве установили 30 "умных" трамвайных стрелок - РИА Новости, 30.07.2023
В Москве установили 30 "умных" трамвайных стрелок
Первые 30 трамвайных "умных" стрелок установили на путях следования маршрутов в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина и... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:34
2023-07-30T09:34
2023-07-30T09:34
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первые 30 трамвайных "умных" стрелок установили на путях следования маршрутов в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина и правительства города. "В Москве установили 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками. Ими оборудованы трамвайные пути на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и других. В дальнейшем эту инновационную систему управления планируется установить на всех стрелках, которые помогают трамваю повернуть в нужном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что умной системой планируется оборудовать и сами трамваи, она будет автоматически определять номер маршрута и переводить стрелки по радиоканалу. Направление поворота будет отображаться на экране в кабине водителя.
https://ria.ru/20230729/transport-1887077124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
В Москве установили 30 "умных" трамвайных стрелок
В Москве установили 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Первые 30 трамвайных "умных" стрелок установили на путях следования маршрутов в Москве, сообщается на официальном сайте
мэра столицы Сергея Собянина и правительства города.
"В Москве установили 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками. Ими оборудованы трамвайные пути на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и других. В дальнейшем эту инновационную систему управления планируется установить на всех стрелках, которые помогают трамваю повернуть в нужном направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что умной системой планируется оборудовать и сами трамваи, она будет автоматически определять номер маршрута и переводить стрелки по радиоканалу. Направление поворота будет отображаться на экране в кабине водителя.
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