https://ria.ru/20230730/moskva-1887136506.html

Ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения велогонки

Ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения велогонки - РИА Новости, 30.07.2023

Ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения велогонки

Движение на ряде улиц в Москве ограничат 30 июля для проведения велогонки La Strada, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:28

2023-07-30T01:28

2023-07-30T06:22

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение на ряде улиц в Москве ограничат 30 июля для проведения велогонки La Strada, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Как ранее отмечали в департаменте, движение будет закрыто с 01.30 до 21.00 на улице Крылатская, с 7.00 до 14.00 на улице Нижние Мневники, Народного Ополчения и на Карамышевском мосту, с 7.30 до 14.30 на улице Мневники и на Звенигородском шоссе от улицы Мневники до улицы 1905 года и с 7.30 до 15.00 на улице 1905 года.Кроме того, не будет возможности для проезда с 7.30 до 15.30 на Смоленской и Краснопресненской набережных, с 7.30 до 16.00 на Ростовской, Саввинской, Лужнецкой и Новодевичьей набережных, с 8.00 до 12.00 на Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережных и с 8.00 до 12.30 на Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных и на Малом Устьинском мосту.В Дептрансе также добавили, что в воскресенье с 00.01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка в местах временных ограничений.На этот период стоит воспользоваться альтернативными маршрутами.

https://ria.ru/20230729/dozhdi-1887094581.html

https://rsport.ria.ru/20230404/velosport-1862979751.html

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общество, москва, департамент транспорта г. москвы