https://ria.ru/20230730/moshennichestvo-1887179863.html

Эксперты предупредили о фейковых сайтах, от которых страдают туристы

Эксперты предупредили о фейковых сайтах, от которых страдают туристы - РИА Новости, 30.07.2023

Эксперты предупредили о фейковых сайтах, от которых страдают туристы

Порядка 75% россиян, пострадавших от мошенников при планировании путешествия, сталкивались с сайтами-подделками, рассказали РИА Новости эксперты "Лаборатории... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:34

2023-07-30T11:34

2023-07-30T11:34

туризм

новости - туризм

россия

лаборатория касперского

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Порядка 75% россиян, пострадавших от мошенников при планировании путешествия, сталкивались с сайтами-подделками, рассказали РИА Новости эксперты "Лаборатории Касперского" и группы компаний "Мантера" (управляет крупнейшими туристическими активами юга России - курорт "Красная Поляна", "Сочи Парк Отель"). "Пик активности злоумышленников приходится на предновогодний период, время акции раннего бронирования, когда объекты размещения предлагают существенные скидки, и в период с мая по август. Порядка 75% россиян, пострадавших от мошенников при планировании отпуска, сталкивались с сайтами-подделками. Зачастую речь идёт о сетке фишинговых ресурсов, которые могут принадлежать одним и тем же владельцам. В зоне риска чаще оказываются популярные туристические бренды, а туристы об обмане порой узнают только на стойке регистрации в отеле", - сообщили в "Мантера". Остальные 25% пришлось на фишинговые сообщения в телеграм-каналах и фиктивные рассылки. Специалисты отметили, что с уходом международных систем бронирования, уменьшением выездных направлений, банкротством ряда туроператоров и туристических агентств мошенники переключились на внутренний туризм. Как отметила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова, время планирования путешествий и сам сезон отпусков - период, когда мошенники активизируются, "потому что в предвкушении отдыха люди могут терять бдительность". "Мы напоминаем о необходимости сохранять бдительность и проявлять осторожность при планировании поездок. Проверяйте подлинность сайтов, пользуйтесь надёжными платформами бронирования и никогда не сообщайте личную или финансовую информацию без надлежащей проверки", - сказала Свистунова. Эксперты группы компаний "Мантера" и "Лаборатории Касперского" рекомендуют ряд шагов, которые помогут обезопасить туриста при планировании отдыха. Первое - придерживаться сайтов с хорошей репутацией: при бронировании билетов пользоваться проверенными и известными платформами бронирования, сайтами авиакомпаний и отелей. При этом эксперты рекомендуют остерегаться незнакомых или подозрительных сайтов, предлагающих невероятно низкие цены или требующих предоставления избыточной персональной информации. Вторая рекомендация - проверять подлинность сайта, прежде чем совершать какие-либо операции или предоставлять личные данные, а также не вводить свои данные на сайтах с опечатками или необычными доменными именами. Помимо этого эксперты советуют читать отзывы в авторитетных источниках и тщательно изучать информацию об объектах размещения, авиакомпаниях и туристических агентствах, а также использовать на всех устройствах надёжное защитное решение с защитой от онлайн-мошенничества и фишинга.

https://ria.ru/20230725/moshenniki-1886094397.html

https://ria.ru/20230725/moshennichestvo-1886079185.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, россия, лаборатория касперского, происшествия