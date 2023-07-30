Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/lodka-1887180041.html
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец - РИА Новости, 30.07.2023
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец
Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии, продолжаются поиски еще одного ребенка и взрослого мужчины, сообщает МЧС... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:36
2023-07-30T11:36
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199491_311:309:3401:2047_1920x0_80_0_0_c6213090cf04283b2bd06207244aa7f9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии, продолжаются поиски еще одного ребенка и взрослого мужчины, сообщает МЧС республики. Ранее сообщалось, что с затонувшей в районе острова Амоксары во время шторма моторной лодки спасены 7 человек, один погиб, ищут еще двоих пропавших. Непогода, обрушившаяся на Чувашию, стала причиной несчастного случая на реке Волга. Во время сильной грозы около 20.30 29 июля на водоеме перевернулся легкий моторный катер "Ритм", следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. "По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, находились 10 человек, в том числе 6 детей. Предположительно, мотор лодки заглох по пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины", - говорится в сообщении МЧС региона. На помощь терпящим бедствие были направлены экипажи ГИМС МЧС России, спасателей и транспортной полиции. Поисковая операция проводилась всю ночь в сложных погодных условиях. "Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков удалось найти 8 человек. К несчастью, один из них – 7-месячный ребенок – обнаружен погибшим. В настоящее время на месте ЧП продолжаются поиски: спасатели ищут еще двоих – 34-летнего судоводителя и его 8-летнего пассажира", - подчеркивается в сообщении. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20230723/lodka-1885841332.html
https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199491_493:407:2679:2047_1920x0_80_0_0_4e543a62e971d4a8c4fc103005634eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец

В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец, ищут ребенка и взрослого

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии, продолжаются поиски еще одного ребенка и взрослого мужчины, сообщает МЧС республики.
Ранее сообщалось, что с затонувшей в районе острова Амоксары во время шторма моторной лодки спасены 7 человек, один погиб, ищут еще двоих пропавших.
Непогода, обрушившаяся на Чувашию, стала причиной несчастного случая на реке Волга. Во время сильной грозы около 20.30 29 июля на водоеме перевернулся легкий моторный катер "Ритм", следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа.
"По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, находились 10 человек, в том числе 6 детей. Предположительно, мотор лодки заглох по пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины", - говорится в сообщении МЧС региона.
Водолазное обследование Патриаршего пруда - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки
23 июля, 21:25
На помощь терпящим бедствие были направлены экипажи ГИМС МЧС России, спасателей и транспортной полиции. Поисковая операция проводилась всю ночь в сложных погодных условиях.
"Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков удалось найти 8 человек. К несчастью, один из них – 7-месячный ребенок – обнаружен погибшим. В настоящее время на месте ЧП продолжаются поиски: спасатели ищут еще двоих – 34-летнего судоводителя и его 8-летнего пассажира", - подчеркивается в сообщении.
По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Троих рыбаков спасли на реке Бира в Еврейской АО
В ЕАО спасли трех рыбаков, у которых утонули лодки
14 июля, 09:07
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала