https://ria.ru/20230730/lodka-1887180041.html
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец - РИА Новости, 30.07.2023
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец
Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии, продолжаются поиски еще одного ребенка и взрослого мужчины, сообщает МЧС... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T11:36
2023-07-30T11:36
2023-07-30T11:36
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии, продолжаются поиски еще одного ребенка и взрослого мужчины, сообщает МЧС республики. Ранее сообщалось, что с затонувшей в районе острова Амоксары во время шторма моторной лодки спасены 7 человек, один погиб, ищут еще двоих пропавших. Непогода, обрушившаяся на Чувашию, стала причиной несчастного случая на реке Волга. Во время сильной грозы около 20.30 29 июля на водоеме перевернулся легкий моторный катер "Ритм", следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. "По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, находились 10 человек, в том числе 6 детей. Предположительно, мотор лодки заглох по пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины", - говорится в сообщении МЧС региона. На помощь терпящим бедствие были направлены экипажи ГИМС МЧС России, спасателей и транспортной полиции. Поисковая операция проводилась всю ночь в сложных погодных условиях. "Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков удалось найти 8 человек. К несчастью, один из них – 7-месячный ребенок – обнаружен погибшим. В настоящее время на месте ЧП продолжаются поиски: спасатели ищут еще двоих – 34-летнего судоводителя и его 8-летнего пассажира", - подчеркивается в сообщении. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20230723/lodka-1885841332.html
https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец
В Чувашии на затонувшей лодке погиб младенец, ищут ребенка и взрослого
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости.
Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии, продолжаются поиски еще одного ребенка и взрослого мужчины, сообщает
МЧС республики.
Ранее сообщалось, что с затонувшей в районе острова Амоксары во время шторма моторной лодки спасены 7 человек, один погиб, ищут еще двоих пропавших.
Непогода, обрушившаяся на Чувашию, стала причиной несчастного случая на реке Волга. Во время сильной грозы около 20.30 29 июля на водоеме перевернулся легкий моторный катер "Ритм", следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа.
"По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, находились 10 человек, в том числе 6 детей. Предположительно, мотор лодки заглох по пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины", - говорится в сообщении МЧС региона.
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На помощь терпящим бедствие были направлены экипажи ГИМС МЧС России
, спасателей и транспортной полиции. Поисковая операция проводилась всю ночь в сложных погодных условиях.
"Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков удалось найти 8 человек. К несчастью, один из них – 7-месячный ребенок – обнаружен погибшим. В настоящее время на месте ЧП продолжаются поиски: спасатели ищут еще двоих – 34-летнего судоводителя и его 8-летнего пассажира", - подчеркивается в сообщении.
По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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