https://ria.ru/20230730/lager-1887212321.html

Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай

Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай - РИА Новости, 30.07.2023

Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай

Роспотребнадзор приостановил деятельность детского лагеря "Горный Орленок" в Республике Алтай после вспышки кишечной инфекции, сообщили журналистам в управлении РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:00

2023-07-30T16:00

2023-07-30T16:00

происшествия

республика алтай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил деятельность детского лагеря "Горный Орленок" в Республике Алтай после вспышки кишечной инфекции, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по региону. "Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ "Горный Орленок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении", - говорится в сообщении. В ходе проведенного эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований, пояснили в управлении. Все дети с признаками заболевания госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230730/lager-1887156390.html

https://ria.ru/20230730/tatarstan-1887186548.html

республика алтай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)