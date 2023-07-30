https://ria.ru/20230730/lager-1887212321.html
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай - РИА Новости, 30.07.2023
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай
Роспотребнадзор приостановил деятельность детского лагеря "Горный Орленок" в Республике Алтай после вспышки кишечной инфекции, сообщили журналистам в управлении РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:00
2023-07-30T16:00
2023-07-30T16:00
происшествия
республика алтай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил деятельность детского лагеря "Горный Орленок" в Республике Алтай после вспышки кишечной инфекции, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по региону. "Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ "Горный Орленок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении", - говорится в сообщении. В ходе проведенного эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований, пояснили в управлении. Все дети с признаками заболевания госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230730/lager-1887156390.html
https://ria.ru/20230730/tatarstan-1887186548.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Алтай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря в Республике Алтай
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря "Горный орленок" в Республике Алтай
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил деятельность детского лагеря "Горный Орленок" в Республике Алтай после вспышки кишечной инфекции, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по региону.
"Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ "Горный Орленок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении", - говорится в сообщении.
На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей
В ходе проведенного эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований, пояснили в управлении.
Все дети с признаками заболевания госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, уточнили в Роспотребнадзоре.
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