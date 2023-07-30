https://ria.ru/20230730/kherson-1887141991.html

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 30.07.2023

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T03:12

2023-07-30T03:12

2023-07-30T06:10

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсон."Херсон ... сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230729/vzryv-1887109144.html

херсон

херсонская область

киев

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