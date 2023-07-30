https://ria.ru/20230730/interventsiya-1887145320.html

Возглавивший мятежников в Нигере генерал предостерег ЭКОВАС от интервенции

Возглавивший мятежников в Нигере генерал предостерег ЭКОВАС от интервенции - РИА Новости, 30.07.2023

Возглавивший мятежников в Нигере генерал предостерег ЭКОВАС от интервенции

Командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Тчиани предостерег Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и его союзников от... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T04:59

2023-07-30T04:59

2023-07-30T06:26

нигер

ниамей

нигерия

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Тчиани предостерег Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и его союзников от военной интервенции в Нигер.Агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации Эмоса Лунгу в субботу сообщало о том, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведет в воскресенье в столице Нигерии Абудже чрезвычайный саммит по ситуации в Нигере, где военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума."Мы предостерегаем ЭКОВАС и его союзников от любой военной интервенции в городе Ниамей, поэтому мы будем обязаны защищаться до последних сил", - говорится в сообщении Тчиани в Twitter. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

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нигер, ниамей, нигерия, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023, в мире